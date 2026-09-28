Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Καθήκον μας να εξασφαλίσουμε για την Κύπρο μας δίκαιο μέλλον

Το καθήκον να συνεχίσουμε να προσευχόμαστε, να ελπίζουμε και να δρούμε αποτελεσματικά ώστε να εξασφαλίσουμε για την Κύπρο ένα δίκαιο μέλλον, αντάξιο της ιστορίας της, επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο ετήσιο τιμητικό δείπνο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, που συνέπεσε μάλιστα με την 75η επέτειο από την ίδρυση της Ομοσπονδίας.

Επίτιμοι πρόεδροι της εκδήλωσης ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος βρισκόταν στην Νέα Υόρκη για τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συναντήθηκε πριν από το δείπνο με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο. Ενημέρωσε, μάλιστα, τον Πρόεδρο για τις εργασίες της 48ης Κληρικολαϊκής Συνέλευσης της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι στο Κλίβελαντ και τον προσκάλεσε στην προσεχή που θα διεξαχθεί στο Ντάλας το 2028.

Επιπροσθέτως και αμέσως μετά, τέλεσε την εναρκτήρια δέηση και έδωσε την ευλογία του, με την επισήμανση ότι η Κύπρος έχει αναδείξει έναν από τους λαμπρότερους πολιτισμούς στην παγκόσμια ιστορία.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Κυριάκος Παπαστυλιανού, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο για τη στήριξη στο έργο του και τόνισε ότι «η Ορθόδοξη Εκκλησία μας στην Αμερική βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητάς μας και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Κάποιοι ελάχιστοι», σημείωσε, «επέλεξαν να επιτεθούν στην Εκκλησία μας και επιχείρησαν να μας διχάσουν, πλην όμως, ούτε τα κατάφεραν, ούτε πρόκειται ποτέ να τα καταφέρουν».

Στην εκδήλωση μίλησε, επίσης, ο Φίλιπ Κρίστοφερ, πρόεδρος της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, ενώ παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης, καθώς και οι διπλωμάτες της Κύπρου και της Ελλάδας, Ευάγγελος Σάββα, Μαρία Μιχαήλ, Κυριάκος Πογιατζής, Αγλαΐα Μπαλτά και Ιφιγένεια Καναρά.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μίλησε πρώτα στα ελληνικά και ακολούθως στα αγγλικά και έστειλε το μήνυμα, ότι όσο ισχυρότερη γίνεται η Κύπρος, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχει την Ομογένειά της. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την Ομοσπονδία και τα σωματεία-μέλη της ως την ισχυρότερη και πλέον αξιόπιστη φωνή της Κύπρου στις ΗΠΑ, ενώ τόνισε ότι οι Κυπροαμερικανοί, εδώ και δεκαετίες άνοιξαν πόρτες που η διπλωματία από μόνη της δεν μπορούσε να ανοίξει. «Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η Κύπρος, ούτε έχει συμβιβαστεί με την παράνομη κατοχή, ούτε πρόκειται ποτέ να συμβιβαστεί», είπε ο Πρόεδρος της Κύπρου. Όπως ανέφερε, η τουρκική πλευρά αρνήθηκε ακόμη και μια κοινή συνάντηση για να συζητηθούν οι νέες προτάσεις που είχε υποβάλει πρόσφατα στον γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτιέρες. Επιπλέον, τόνισε ότι οι επιχειρηματίες με τους οποίους συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη, το Τέξας και την Καλιφόρνια, του μετέφεραν το μήνυμα ότι η Κύπρος δεν είναι πια μια χώρα που την ανακαλύπτουν, αλλά μια χώρα που την επιλέγουν.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος πήγε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη το 1993 ως φοιτητής στο Κουίνς Κόλετζ, ανέφερε στους παρευρισκόμενους ότι «σας χρειαζόμαστε όλους για να συνεχίσετε να υπερασπίζεστε την εθνική μας υπόθεση και να μιλάτε για τη σημερινή Κύπρο, που είναι μια χώρα σύγχρονη, ανοιχτή στον κόσμο και στραμμένη προς τη Δύση».

Στο πλαίσιο του δείπνου, απονεμήθηκε το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στον Γιάννη Ιωσηφάκη, παγκόσμιο αντιπρόεδρο πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης της κορυφαίας εταιρείας NVIDIA στον τομέα των υπερυπολογιστών. Το Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς έλαβαν ο Σταύρος Καμιλάρης, πρόεδρος του κυπροαμερικανικού συλλόγου «Λάμπουσα», και η Δέσποινα Αξιωτάκη, πρώην γ.γ. της Ομοσπονδίας, εκτελεστική διευθύντρια του κυπροαμερικανικού εμπορικού επιμελητηρίου και πρώην επικεφαλής του γυναικείου τμήματος του Συλλόγου Ασγάτας Αμερικής «Κύπρος».