Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών με τα 400 ευρώ της αυξημένης και μόνιμης ενίσχυσης αναμένεται επισήμως να ανακοινωθεί σε λίγες ώρες από το υπουργείο Εργασίας αφού υπογραφεί η σχετική απόφαση.

Η καταβολή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα 23 ή Τρίτη 24 Νοεμβρίου. Εάν επιλεγεί η Δευτέρα τότε τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ αν επιλεγεί η Τρίτη θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Δευτέρας.

Σε κάθε περίπτωση, η πίστωση θα γίνει σε διαφορετική ημερομηνία από την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου στις 25 και 27 του μηνός.

Οι δικαιούχοι ανέρχονται φέτος σε 2,2 εκατομμύρια, αυξημένοι κατά 270.000 σε σχέση με πέρυσι, καθώς έχουν καταργηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Την ενίσχυση λαμβάνουν συνταξιούχοι γήρατος άνω των 65 ετών , συνταξιούχοι λόγω θανάτου άνω των 60 ετών που δε λαμβάνουν δική τους σύνταξη, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Σε ότι αφορά στην επιστροφή ενοικίου κύριας και φοιτητικής κατοικίας σε περίπου 1 εκατ. δικαιούχους θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου όπως έκανε γνωστό μιλώντας στον ΣΚΑΪ η υπουργός Κοινωνικής συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.