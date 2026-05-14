Αρχές Ιουνίου η ψήφιση του νέου αυτοδιοικητικού κώδικα

Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, που τις επόμενες μέρες πρόκειται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Αυτό γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, σημειώνοντας ότι η προθεσμία αυτή θα τηρηθεί, καθώς ο νέος κώδικας είναι “στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο”. Το ζήτημα του κώδικα θα απασχολήσει αναλυτικά το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ σε συνεδρίασή του στις 25 Μαΐου.