Αρχεία Τραμπ για UFO: Αστροναύτες ανέφεραν μυστηριώδη ιπτάμενα αντικείμενα στις αποστολές Apollo

Mαρτυρίες για για ανεξήγητα φαινόμενα κατά τη διάρκεια των αποστολών Apollo στη Σελήνη περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα πολυαναμενόμενα αρχεία για τα UFO που δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (8/5) με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ δημοσιοποίησε εκατοντάδες σελίδες εγγράφων, φωτογραφιών και ηχογραφήσεων που φέρονται να παρέχουν στοιχεία για εξωγήινες θεάσεις που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1940.

Σε αυτό που έχει περιγραφεί ως η πρώτη παρτίδα των αρχείων που αναμένεται να προέλθει από το Πεντάγωνο φέτος, περιλαμβάνονταν τα αντίγραφα των αποστολών Apollo 12 και Apollo 17 στη Σελήνη.

Σε αυτά αστροναύτες περιέγραψαν ότι είδαν ανεξήγητα φώτα, σωματίδια και λάμψεις κατά τη διάρκεια πτήσεων προς τη Σελήνη.

Κατά τη διάρκεια του Apollo 12, οι αστροναύτες ανέφεραν ότι παρατήρησαν παράξενα φωτισμένα αντικείμενα έξω από το διαστημόπλοιο ενώ βρισκόταν σε τροχιά κοντά στη Σελήνη. Ο πιλότος Αλαν Λ. Μπιν περιέγραψε ότι είδε σωματίδια και λάμψεις φωτός «να πλέουν στο διάστημα».

Τα αρχεία από το Apollo 17 περιέχουν ακόμη πιο εκτενείς αναφορές για ασυνήθιστες θεάσεις. Οι αστροναύτες περιέγραψαν «πολύ φωτεινά σωματίδια ή θραύσματα» να παρασύρονται και να περιστρέφονται κοντά στο διαστημόπλοιο λίγο μετά την εκτόξευση, με τον πιλότο να συγκρίνει τη σκηνή με «την 4η Ιουλίου», όπως αναφέρει το Newsweek. Το πλήρωμα υπέθεσε ότι τα αντικείμενα μπορεί να ήταν πάγος ή θραύσματα χρώματος που είχαν απομακρυνθεί από μέρη του πυραύλου Saturn V, αν και παραδέχτηκαν ότι η εξήγηση ήταν σε μεγάλο βαθμό μια «τρελή εικασία».

Στην πορεία της αποστολής ο διοικητής Γιουτζίν Α. Σέρναν περιέγραψε ότι είδε έντονα φώτα που αναβοσβήνουν ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί στο διάστημα, λέγοντας ότι μια έκρηξη ήταν τόσο φωτεινή όσο ένα φως προβολέα τρένου που έλαμπε ανάμεσα στα μάτια του.

Η έκθεση του FBI

Στην δέσμη εγγράφων περιλαμβάνεται επίσης μια έκθεση του FBI του 1957 που περιγράφει λεπτομερώς μια συνέντευξη με τον Βλαντισλάου Κρασούσκι , ο οποίος αφηγήθηκε ότι είδε ένα μεγάλο, κυκλικό, κατακόρυφα ανερχόμενο όχημα το 1944 κοντά σε μια γερμανική στρατιωτική βάση.

«Αυτό το όχημα, που παρατηρήθηκε από περίπου 150 μέτρα, περιγράφηκε ως κυκλικό σε σχήμα, διαμέτρου 69 έως 91 μέτρων και ύψους περίπου 4,5 μέτρων, αποτελούμενο από σκούρα γκρι ακίνητα άνω και κάτω τμήματα, ύψους 1.50 έως 1,80 μέτρων. Το μεσαίο τμήμα φαινόταν να είναι ένα ταχέως κινούμενο εξάρτημα επεκτείνοντας την περιφέρεια του οχήματος όσο το δυνατόν περισσότερο», αναφέρει το έγγραφο.

Ένα άλλο έγγραφο αναφέρει ότι τον Μάρτιο του 2023 ένα άτομο δήλωσε ότι είδε ένα «μεγάλο μπλε τριγωνικό αντικείμενο χωρίς χαρακτηριστικά με μια συμπαγή μορφή που εξέπεμπε ισχυρό «λευκομπλέ» φως από πολλά σημεία κατά μήκος της περιμέτρου του».

Το αντικείμενο, το οποίο εντοπίστηκε στην περιοχή της ζώνης ώρας του Ειρηνικού, περιγράφηκε ως «αιωρούμενο ακίνητο πάνω ή κοντά σε μια εγκατάσταση εθνικής ασφάλειας για περίπου τρία λεπτά».

Τον Νοέμβριο του 2023, αναφέρθηκε ένα Μη Ταυτοποιημένο Ανώμαλο Φαινόμενο (UAP) στη Συρία κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Οι αναφορές αναφέρουν ότι το UAP είχε «σχήμα μπάλας που αναπηδούσε» και παρατηρήθηκε από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας για περίπου επτά λεπτά, πριν βγει εκτός εμβέλειας. Το αντικείμενο δεν θεωρήθηκε απειλή για το αεροσκάφος και δεν είχε καμία επίδραση στα μέλη του πληρώματος.

Ένα βίντεο από τον Ιούνιο του 2024 δείχνει ένα UAP που αποτελείται από ένα «αντικείμενο με έναν κάθετο στύλο ή ράβδο προσαρτημένο στο κάτω μέρος του αντικειμένου», σύμφωνα με τη Βόρεια Διοίκηση των ΗΠΑ.