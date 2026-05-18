Αραβικά ΜΜΕ: Το Ιράν θέλει μεταφορά του ουράνιου στη Ρωσία – Οι όροι του στις ΗΠΑ

Λεπτομέρειες της αναθεωρημένης απάντησης του Ιράν προς τις ΗΠΑ φέρνουν στη δημοσιότητα αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Η απάντηση του Ιράν φαίνεται να περιλαμβάνει μια σειρά από νέους όρους και απαιτήσεις.

Πληροφορίες που μεταδίδουν τα Al-Arabiya και Al-Hadath τη Δευτέρα ανέφεραν ότι η Τεχεράνη ζητά μακροχρόνια εκεχειρία πολλών φάσεων συνδιασμένη με μια πολιτική διατύπωση της αναμενόμενης συμφωνίας που θα διασφαλίζει το γόητρο της χώρας.

Παράλληλα το Ιράν φέρεται να ζήτησε σταδιακό και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με εγγυήτριες χώρες το Πακιστάν και το Ομάν στο Ορμούζ, διαχωρίζοντας το θέμα του θαλάσσιου διαδρόμου από το πολύπλοκο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος.

Μεταφορά του ουρανίου στη Ρωσία

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ιρανική πλευρά συμφώνησε σε μακροχρόνιο πάγωμα των πυρηνικών όπλων αντί της διάλυσης των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο, που εκτιμάται σε 400 κιλά, θα μεταφερθεί στη Ρωσία αντί για την Αμερική.

Όσον αφορά την αποζημίωση, οι πηγές αναφέρουν πως το Ιράν έκανε πίσω, ζητώντας αντ’ αυτού οικονομικές παραχωρήσεις.

Παράλληλα, ιρανική πηγή ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να εξαιρέσουν την Τεχεράνη από τις κυρώσεις για το πετρέλαιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ωστόσο Ιρανός αξιωματούχος αρνήθηκε να σχολιάσει, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ

Οι πληροφορίες αυτές, έρχονται σε συνέχεια της ανακοίνωσης από το Πακιστάν ότι κοινοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε πηγή στο Reuters τη Δευτέρα, προειδοποιώντας ότι οι πλευρές «δεν έχουν πολύ χρόνο» για να μειώσουν τις διαφορές τους.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε το Ιράν ανακοινώνοντας τη Δευτέρα 18/5 ότι απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις επί των προτάσεων συνεχίζονται, παρά τα δημοσιεύματα των ιρανικών μέσων ενημέρωσης που χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον υπερβολικές.

«Όπως ανακοινώσαμε χθες, οι ανησυχίες μας μεταβιβάστηκαν στην αμερικανική πλευρά», δήλωσε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάεϊ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όπως διευκρίνησε οι διαπραγματεύσεις «συνεχίζονται μέσω του Πακιστανού μεσολαβητή», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.