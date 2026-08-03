Αραβικά ΜΜΕ: Το Ιράν απέρριψε νέα πρόταση των ΗΠΑ για το Ορμούζ

Το Ιράν απέρριψε την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ, επιμένοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν πλήρως μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος.

Αυτό μετέδωσε το λιβανικό μέσο Al Mayadeen, επικαλούμενο ιρανική πηγή.

Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ουάσινγκτον έκανε μια παραχώρηση σχετικά με το κλείσιμο της νότιας ναυτιλιακής διαδρομής στα Στενά.

Το Ιράν απάντησε στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ απορρίπτοντας το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ μέχρι το τέλος του πολέμου.

Από την πλευρά του ο Τραμπ ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που θα αρχίσουν από σήμερα, αφότου γνωστοποίησε χθες την απόφασή του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Φυσικά δεν θέλουν να υποστούν επίθεση. Γνώριζαν το εύρος της, διότι την έβλεπαν να παίρνει μορφή (…) Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να τους μιλήσουμε, υπό μορφή διαπραγμάτευσης. Αυτή θα αρχίσει αύριο (σ.σ. σήμερα Δευτέρα) το απόγευμα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο επί του αεροσκάφους του, καθώς επέστρεφε από το Νιου Τζέρζι στην Ουάσιγκτον.

Δεν ξεκαθάρισε πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν.

Επίσημα η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν είναι σε εξέλιξη συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ παραδέχεται ότι υπάρχουν συνομιλίες με το Ομάν για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.