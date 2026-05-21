Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η απόφαση της πλειοψηφίας δεν αφήνει καμία σκιά πάνω από το όνομα μου»

Για την απόλυτη αθωότητά της έκανε λόγο η Φωτεινή Αραμπατζή κατά την ομιλία της στη Βουλή. Η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας της με τρεμάμενη φωνή, ενδεικτικό της συναισθηματικής φόρτισης, αναφέρθηκε στο χρονικό της υπόθεσης κατά την οποία -όπως είπε- σε 26 μήνες θητείας το όνομά της ενεπλάκη σε μία συνομιλία σε υπόθεση που το Δημόσιο είχε μηδενική βλάβη.

«Ήμουν σίγουρη από την πρώτη στιγμή για την αθωότητά μου για αυτό και έθεσα τον εαυτό μου στην διάθεση της βουλής και της εξεταστικής, καθώς δεν έχω τίποτα να φοβηθώ. Η απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δε συντρέχει ένδειξη έστω και αποχρώσα με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμία σκιά πάνω από το όνομα μου. Συντάσσομαι με την θέση αυτή θεωρώντας ότι οι συνταγματικοί θεσμοί ούτε εργαλειοποιούνται ούτε ευτελίζονται για χάρη των κομματικών σκοπιμοτήτων.

Σήμερα η Βουλή μου δίνει για πρώτη φορά το λόγο να μιλήσω για εμένα. Η φωτογραφία και το όνομά μου ενεπλάκησαν σε πολλά ΜΜΕ από τις 2 Νοεμβρίου του 2025. Τι θα μπορούσα να κάνω χωρίς κατηγορητήριο και χωρίς κατηγορία; Επί πέντε μήνες διασυρόμουν, όχι για τη δικογραφία, αλλά για ό,τι βάλει ο νους του καθενός. Διασύρθηκα χωρίς κανένα σεβασμό στα ατομικά μου δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Κατηγορούμαι στη δικογραφία των 12 CD υπάρχει μόνο μία συνομιλία μου σε 26 μήνες θητείας. Κατηγορούμαι ότι έβλαψα το Δημόσιο για μηδέν χρήματα»