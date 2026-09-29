Αραγτσί: Σήμερα η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι αναμένει επίσημη απάντηση την Τρίτη (29/09) από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διαμεσολαβητές του Κατάρ «παρουσίασαν ιδέες και τις συζητήσαμε. Πρόκειται να θέσουν ξανά το θέμα στην αμερικανική πλευρά, μετά την οποία θα μας διαβιβαστεί η τελική απάντηση των ΗΠΑ», δήλωσε ο Αραγτσί αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ότι «οι Καταριανοί ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει μέχρι αύριο».

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων