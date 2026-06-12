ΔΙΕΘΝΗ

Αραγτσί: Πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, δήλωσε στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργτσί, καλώντας τα ΜΜΕ να αποφεύγουν εικασίες σχετικές με το περιεχόμενό του, μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό την κατάλληλη στιγμή, πρόσθεσε.

Πηγή: Reuters

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