Αραγτσί: Πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ

Το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του, δήλωσε στο Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργτσί, καλώντας τα ΜΜΕ να αποφεύγουν εικασίες σχετικές με το περιεχόμενό του, μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό την κατάλληλη στιγμή, πρόσθεσε.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content. In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Πηγή: Reuters