Αραγτσί: «Δεν έχουμε λόγο διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ» – Το Ιράν δεν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Την είδηση ότι το Ιράν έχει αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ διαψεύδει ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, δηλώνοντας πως «δεν έχουμε καμία πρόθεση να τα κλείσουμε αυτή τη στιγμή».

Μάλιστα, μιλώντας στο NBC News ανέφερε πως είναι «τα πλοία και τα δεξαμενόπλοια» αυτά που αρνούνται να διασχίσουν τα στενά.

Ωστόσο, τόνισε πως όλα είναι ανοιχτά και «καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, θα εξετάσουμε κάθε σενάριο».

Στην ίδια συνέντευξη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε πως η χώρα του δεν έχει ζητήσει κατάπαυση του πυρός, «δεν βλέπει κανένα λόγο» να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει μια χερσαία εισβολή των ΗΠΑ σε περίπτωση κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Δήλωσε επίσης ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τους ειδικούς απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, από την περασμένη εβδομάδα, όταν οι συνομιλίες στο Ομάν για τα πυρηνικά διακόπηκαν από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν την Πέμπτη (5/3) ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Ευρώπης και άλλων δυτικών συμμάχων.