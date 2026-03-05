Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί με ανάρτησή του στο Χ σήμερα κατήγγειλε τη βύθιση της ιρανικής φρεγάτας Dena στη Σρι Λάνκα την Τετάρτη που οδήγησε στον υγρό θάνατο τουλάχιστον 87 ναυτών.

«Οι ΗΠΑ διέπραξαν μια φρικαλεότητα στη θάλασσα, 2.000 μίλια (3.219 χλμ.) μακριά από τις ακτές του Ιράν», δήλωσε ο Αμπάς Αραγκτσί. Ταυτόχρονα απείλησε τις τις ΗΠΑ που ανέλαβαν την ευθύνη για το φονικό χτύπημα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σημειώστε τα λόγια μου: Οι ΗΠΑ θα το μετανιώσουν πικρά (το) προηγούμενο που έθεσαν».

Αραγκτσί για τη βύθιση της φρεγάτας: «Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά»

Να σημειωθεί ότι η φρεγάτα Dena, μετέφερε σχεδόν 130 ναύτες και «χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα χωρίς προειδοποίηση», όπως είπε. O Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε χθες ότι υποβρύχιο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα.