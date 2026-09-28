ΑΠΘ: Συνέδριο για τις σύγχρονες προκλήσεις του χωρικού σχεδιασμού

Οι σύγχρονες προκλήσεις του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης θα βρεθούν στο επίκεντρο του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με τίτλο «Ανθεκτικότητα Πόλεων και Περιφερειών», που διοργανώνεται από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τη Δευτέρα 5 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στο ΚΕΔΕΑ του Αριστοτελείου.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και ώρα 9:30, στο ΚΕΔΕΑ. Στις εργασίες του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα από περισσότερες από 150 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, με προσκεκλημένους ειδικούς από τον ακαδημαϊκό χώρο, την αυτοδιοίκηση, συμβούλους και μελετητές μηχανικούς.

«Κατοικία, Αστική Ανάπτυξη και Ανισότητες», «Ανθεκτικότητα Συστημάτων και Υποδομών Μεταφορών», «Δημόσιοι Ανοικτοί Χώροι της Πόλης και Κλιματική Αλλαγή», «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη», «Κοινωνικοχωρικές Διαστάσεις του Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης» και «Κυκλική Οικονομία και Διαχείριση Αποβλήτων» είναι ορισμένες από τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Οι διοργανωτές προσκαλούν μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ερευνητές, μελετητές, καθώς και στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης να παρακολουθήσουν τις επιστημονικές εργασίες που εστιάζουν σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων και αφορούν στον χωρικό σχεδιασμό και τη χωρική ανάπτυξη, καθώς και σε συναφή σχεδιαστικά, τεχνολογικά και κοινωνικά επιστημονικά πεδία.

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο:https://conferencespd2026.plandevel.auth.gr/.