ΑΠΘ: Νέος Πρύτανης ο Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης

Η διαδικασία ενεργοποιήθηκε κατόπιν της ακύρωσης της εκλογής του μέχρι πρότινος Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Χαράλαμπου Φείδα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο ίδιος δε είχε αποκλειστεί, βάσει της απόφασης, από τη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία.

Η πρώτη φάση της ψηφοφορίας είχε ξεκινήσει την Παρασκευή 6 Ιουνίου, κατά την οποία, οι δύο υποψήφιοι είχαν λάβει από δύο ψήφους ενώ λευκό ψήφισαν τα επτά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.

Χθες, Τρίτη 10 Ιουνίου, ακολούθησε η δεύτερη φάση της ψηφοφορίας, από την οποία ο Καθηγητής Αναστασιάδης έλαβε 3 ψήφους και ο Καθηγητής Στυλιανίδης, δύο. Σε κάθε περίπτωση, δεν είχε συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την ανάδειξη Πρύτανη, επομένως σήμερα, 11 Ιουνίου, η διαδικασία επαναλήφθηκε για τρίτη φορά. Στη συγκεκριμένη φάση, ήταν αρκετή η απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 6/11.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι αύριο, Πέμπτη, πρόκειται να λάβει χώρα επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Αριστοτελείου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το Βιογραφικό Σημείωμα του νέου Πρύτανη

Διετέλεσε Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 2020-2024, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 2017-2020, Πρόεδρος της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 2020- 2024.

Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό επιστημονικών βιβλίων και μελετών σε επιστημονικά περιοδικά. Έχει διοργανώσει και πραγματοποιήσει διαλέξεις σε πλήθος διεθνών και ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων. Συμμετείχε σε πολλά ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ερευνητικό και κοινωνικό του έργο έχει αναγνωριστεί με βραβεία διεθνώς.

Με αφετηρία το ΑΠΘ

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο νέος Πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης. Ειδικεύθηκε στην Καρδιοχειρουργική Κλινική του ΑΠΘ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Είναι Διδάκτορας του ΑΠΘ και έκανε μετεκπαίδευση στο Oxford Heart Centre στην Οξφόρδη της Μ. Βρετανίας.

Τίτλος ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος, 2000,

UK GMC (General Medical Council) Specialist Register, Μ. Βρετανία – 2001,

τίτλος Διδακτορικής Διατριβής ΑΠΘ – 2004,

Ευρωπαϊκός τίτλος ειδικότητας Καρδιοχειρουργικής (UEMS European Boards of Thoracic and Cardiovascular Surgery) – 2005,

«Fellow» Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (European Society of Cardiology) – 2011,

«Fellow» Αμερικανικού Κολλεγίου Ιατρών του Θώρακα (American College of Chest Phycisians) – 2011,

Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Carol Davila, Βουκουρεστίου – 2022.

Επιστημονικό έργο

Επικεφαλής Ερευνητής (Chief Investigator) της διεθνούς μελέτης MIECS και κύριος Ερευνητής (Primary Investigator) της διεθνούς μελέτης COMICS, σε παγκόσμια κλίμακα από τις μεγαλύτερες ερευνητικές μελέτες στην καρδιοχειρουργική.

Συμμετοχή σε περισσότερα από είκοσι ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναγνώριση του ερευνητικού έργου με βραβεία διεθνώς. Περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με πάνω από 2.300 αναφορές. Συγγραφή επτά επιστημονικών βιβλίων (τρεις διεθνείς εκδόσεις -στην αγγλική, Springer Eds, η μία από τις οποίες έχει μεταφραστεί και στα κινεζικά, καθώς και τέσσερις ελληνικές εκδόσεις). Πλέον της τυπωμένης έκδοσης των βιβλίων, έχουν γίνει πάνω από 32.000 chapter downloads σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Bookmetrix. Συγγραφή δεκατριών κεφαλαίων σε επιστημονικά βιβλία (διεθνή και ελληνικά). Οργάνωση έξι διεθνών Συνεδρίων ως Πρόεδρος και συμμετοχή στην οργάνωση πέραν των δέκα ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων. Περισσότερες από 130 διαλέξεις, συμπεριλαμβανομένων invited και keynote lectures σε σημαντικά διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Editor στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Perfusion” και κριτής επιστημονικών εργασιών σε δεκατρία διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Διοικητικό έργο

Διευθυντής Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠA από το 2011 έως σήμερα,

Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 2020-2024, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 2017-2020, Πρόεδρος της Ειδικής Μονάδας Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 2020-2024, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής στις Προηγμένες Καρδιοπνευμονικές Εφαρμογές – Τεχνικές Εξωσωματικής Κυκλοφορίας (εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας ως μοναδικό στη χώρα για την εξειδίκευση στην Εξωσωματική Κυκλοφορία και από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ειδικών Εξωσωματικής Κυκλοφορίας) από το 2015 έως σήμερα, Διευθυντής του Χειρουργικού Τομέα και αναπληρών τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ (ως ο αρχαιότερος Διευθυντής των Πανεπιστημιακών Κλινικών) από το 2017 έως σήμερα, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εξετάσεων της ειδικότητας Χειρουργικής Θώρακος για τη Β. Ελλάδα από δεκαετίας. Πρόεδρος της Επιτροπής για την ειδικότητα Χειρουργικής Θώρακος στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας από το 2023 έως σήμερα.

Ιδρυτής (founder), πρώτος Πρόεδρος και ισόβιο μέλος του Executive Board της Διεθνούς Εταιρείας Minimal Invasive Extracorporeal Technologies International Society (MiECTiS). Συνιδρυτής (founding member) της European Registry for Patients with Mechanical Circulatory Support (EUROMACS). Μέλος έξι Διεθνών και επτά Ελληνικών Επιστημονικών Εταιρειών. Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος – Καρδίας – Αγγείων επί επταετία και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Εταιρείας επί εξαετία. Διατελέσας Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. για δύο θητείες και Αναπληρωτής Πρόεδρος επί τριετία, μέλος της Επιτροπής για την ειδικότητα Χειρουργικής Θώρακος του ΚΕΣΥ και νυν Συντονιστής. Διετελέσαν μέλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Διοίκησης του Α.Π.Θ. επί τετραετία, καθώς και επανειλημμένα μέλος διαφόρων Επιτροπών και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Συμμετέχων ως μέλος σε διάφορες Επιτροπές του Υπουργείου Υγείας, του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανταλλαγής Εργαζομένων και Στελεχών Νοσοκομείων.

Διασύνδεση με τη βιομηχανία

Επιστημονικός Σύμβουλος (Advisory Board / Consultant / Lead Clinical Expert and Key Opinion Leader) της Εταιρείας Medtronic Inc. με αντικείμενο συνεργασίας την ανάπτυξη των συστημάτων ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας (MiECC). Υπεύθυνος διοργάνωσης εξειδικευμένου Μετεκπαιδευτικού Μαθήματος ανωτέρου Επιπέδου (Advanced Training Course) στα συστήματα MiECC (έναρξη συνεργασίας 2014). Επιστημονικός Σύμβουλος (Proctor/Lead Clinical Expert) της Εταιρείας Covidien Inc. με αντικείμενο συνεργασίας την εξειδικευμένη επιμόρφωση καρδιοχειρουργών, καρδιοαναισθησιολόγων και τεχνικών εξωσωματικής κυκλοφορίας στις εφαρμογές της οξυμετρίας εγκεφάλου στην καρδιοχειρουργική (έναρξη συνεργασίας 2015). Επιστημονικός Σύμβουλος (Proctor/Lead Clinical Expert) της Εταιρείας Maquet με αντικείμενο συνεργασίας την ανάπτυξη των συστημάτων ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας (MiECC) – υπεύθυνος διοργάνωσης Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων στα συστήματα MiECC στην Ελλάδα (συνεργασία 2008-2011). Επιστημονικός Σύμβουλος (Scientific Consultant) της Εταιρείας PulseCath BV με αντικείμενο συνεργασίας την ανάπτυξη πρωτότυπων συσκευών μηχανικής υποστήριξης της κυκλοφορίας (συνεργασία 2011-2012).

Βραβεία

Έπαινος Αριστείας στη διδασκαλία από το ΑΠΘ, 2016. Αναγνώριση ως καλύτερου ερευνητή (Innovator), Royal Society of Medicine UK, Λονδίνο 2010: “Τhe world’s first artificial heart and stem cell operation”. Βραβείο καλύτερου ερευνητή (Best Innovator), 8th EuroAsian Bridge Congress, Ιράν 2011. Βραβείο, Congress of the World Society of CardioThoracic Surgeons, Κως 2008: “The application of mini-extracorporeal circulation systems in heart surgery”. Παρουσίαση της κλινικής ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο της εφαρμογής της ελάχιστα επεμβατικής εξωσωματικής κυκλοφορίας στις επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς, καθώς επίσης και στο πεδίο της αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας με το συνδυασμό χειρουργικής και κυτταρικής θεραπείας ως Δράση Αριστείας στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής Αριστείας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βράβευση εννιά επιστημονικών εργασιών (τρεις διεθνείς) σε επιστημονικά συνέδρια. Τιμητική διάκριση για ανθρωπιστική αποστολή με σκοπό την πραγματοποίηση καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων στον Μαυρίκιο της Αφρικής, 2012. Μετάλλια εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκ του Ινστιτούτου Burdenko της Μόσχας και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Βραβείο Αριστείας Ιατρο-Κοινωνικού Έργου και Προσφοράς από το ΑΠΘ, 2018. Διεθνής αναγνώριση “The Greeks who left their mark in 2018”. Βραβείο Ευποιίας για την κοινωνική και πολιτιστική προσφορά από την Αμφικτυονία Ελληνισμού κατά το Ε’ Παγκόσμιο Συνέδριο Αμφικτυόνων, 2019. Αναγνώριση επιστημονικού έργου και αναγόρευση σε Επίτιμο Καθηγητή Πανεπιστημίου Carol Davila Βουκουρεστίου, 2022. Βραβείο Ευποιίας Έργων και Αρετής εκ μέρους των Ροταριανών Ομίλων Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, 2024.