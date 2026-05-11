ΑΠΘ: Με παγκόσμιους ηγέτες της επιστήμης και της καινοτομίας ανοίγει επίσημα την αυλαία του το Aristotle Innovation Forum

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα καινοτομίας και επιστημονικού διαλόγου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Aristotle Innovation Forum (AIF), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 23 Μαΐου 2026, ανοίγει επίσημα την αυλαία του με μια υψηλού επιπέδου δημόσια συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αφιερωμένη στο μέλλον της βιοτεχνολογίας, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εναρκτήρια εκδήλωση, με τίτλο «Bridging AMF with AIF», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και ώρα 12.00, στην Αίθουσα Τελετών «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων της διεθνούς επιστημονικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Στη δημόσια συνεδρίαση της Συγκλήτου προεδρεύει ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο οποίος θα έχει και τον συντονισμό της συζήτησης, με θέμα: «Biotechnology, Financial Technology and AI: What does the Future Hold?».

Στο πάνελ θα συμμετάσχουν τέσσερις προσωπικότητες διεθνούς κύρους, με καθοριστική συμβολή στην επιστήμη, την καινοτομία και τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας και τεχνολογίας:

Ο Γιώργος Γιανκόπουλος, M.D., Ph.D. είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος της Regeneron Pharmaceuticals. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες, επιστήμονες και εφευρέτες στην ιστορία της βιοτεχνολογίας. Έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των 10 πιο πολυαναφερόμενων επιστημόνων παγκοσμίως, έχοντας συμβάλει στην ανάπτυξη σε δύο από τα φάρμακα με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο.

Ο George D. Yancopoulos είναι κύριος εφευρέτης πολλών εγκεκριμένων φαρμάκων και τεχνολογιών αιχμής της Regeneron, όπως το VelocImmune®, ένα εξανθρωπισμένο μοντέλο ποντικιού, το πρώτο στον κόσμο, με ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα, που παράγει αντισώματα.

Υπό την ηγεσία του, η Regeneron αναγνωρίζεται συστηματικά ως «Κορυφαίος Εργοδότης» από το περιοδικό Science και συγκαταλέγεται στις «Καλύτερες Εταιρείες της Αμερικής» από το Forbes. Έχει τιμηθεί ως ένας από τους «100 πιο Καινοτόμους Ηγέτες της Αμερικής» του Forbes (μαζί με τον Jeff Bezos και τον Elon Musk). Είναι εκλεγμένο μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (National Academy of Sciences) των ΗΠΑ.

Ο Στέλιος Παπαδόπουλος, εμβληματική μορφή της παγκόσμιας βιοτεχνολογικής επιχειρηματικότητας και Πρόεδρος των εταιρειών Biogen, Exelixis και Regulus Therapeutics, με πολυετή παρουσία στη Wall Street και καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη κορυφαίων εταιρειών του κλάδου.

Στον μη κερδοσκοπικό τομέα, είναι συνιδρυτής και Πρόεδρος του Fondation Santé, ενός ιδρύματος το οποίο παρέχει υποστήριξη έρευνας και καθοδήγηση σε επιστήμονες βιοϊατρικής έρευνας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Πριν μεταβεί στη Wall Street, ο Δρ Παπαδόπουλος ήταν μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Κατέχει M.S. στη Φυσική, Ph.D. στη Βιοφυσική και MBA στα Χρηματοοικονομικά, όλα από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

Ο Δρ Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το Ε’ Αρρένων Γυμνάσιο, το 1966. Ξεκίνησε τις σπουδές στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά μετέβη στις ΗΠΑ κατά το πρώτο έτος για να συνεχίσει τις σπουδές του στα μαθηματικά και τη φυσική.

Ο Elias Zerhouni, πρώην Πρόεδρος των National Institutes of Health (NIH) των ΗΠΑ, με διεθνώς αναγνωρισμένο έργο στη χάραξη πολιτικής για την ιατρική έρευνα και τη διοίκηση μεγάλων ερευνητικών οργανισμών. Είναι Ομ. Καθηγητής Ακτινολογίας και Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος της OPKO Health. Διετέλεσε Πρόεδρος Παγκόσμιας Έρευνας & Ανάπτυξης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Sanofi, από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2018.

Το 2002 διορίστηκε Διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ (NIH). Στη θέση αυτή (2002–2008) επέβλεψε 27 ινστιτούτα και κέντρα με περισσότερους από 18.000 εργαζομένους και προϋπολογισμό 29,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων (2008). Το 2003 εγκαινίασε τον «Οδικό Χάρτη» του NIH για την Ιατρική Έρευνα, που οδήγησε στη μεταρρύθμιση του NIH, το 2006.

Τον Νοέμβριο του 2009, ο Πρόεδρος Obama τον διόρισε ως έναν από τους πρώτους τρεις Ειδικούς Απεσταλμένους Επιστήμης των ΗΠΑ. Υπήρξε, επίσης, Ανώτερος Εταίρος στο Ίδρυμα Bill and Melinda Gates (2009-2010) και ανώτερος σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Sanofi.

Ο Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής Πολιτικής Υγείας στη London School of Economics and Political Science, με σημαντική διεθνή παρουσία στον σχεδιασμό πολιτικών υγείας και στην ανάλυση των ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Η συζήτηση αναμένεται να εστιάσει στις ραγδαίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, στις νέες μορφές συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και στις δυνατότητες ανάπτυξης ενός ισχυρού και εξωστρεφούς οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Το AIF τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, με τη στήριξη των Υπουργείων Εξωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στρατηγικός εταίρος είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μεταξύ των μεγάλων χορηγών περιλαμβάνονται η ΔΕΗ και η Τράπεζα Πειραιώς.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΘ