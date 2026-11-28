Με ημερίδα για τις αλλαγές που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Πληροφορική και στις επαγγελματικές προοπτικές των φοιτητών, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης σηματοδότησε την επιστροφή της στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ. Η φοιτητική παράταξη θέτει ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της και στα υπόλοιπα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Η ημερίδα, με τίτλο «Beyond Coding: Η Πληροφορική στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι προκλήσεις για το μέλλον της Πληροφορικής και οι επαγγελματικές ευκαιρίες που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου. Στην ημερίδα μίλησαν ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ Ιωάννης Βλαχάβας και ο πρόεδρος της DOTSOFT Α.Ε. και του ΣΕΤΠΕ Αναστάσιος Μάνος.

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μαρνέρης, η παράταξη παρουσιάζει την ημερίδα ως αφετηρία για νέες επιστημονικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Στις προτεραιότητες που θέτει περιλαμβάνονται η εκπροσώπηση των φοιτητών, η ανάδειξη ζητημάτων της πανεπιστημιακής καθημερινότητας και η διασύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας.