ΑΠΘ: Εκδήλωση στη μνήμη του Μανόλη Ανδρόνικου

Εκδήλωση στη μνήμη του Μανόλη Ανδρόνικου διοργανώνει ο Σύλλογος Αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19.00, στην Αίθουσα Τελετών.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ο αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Διά Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιούμης, ο πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Καθηγητής Αθανάσιος Σέμογλου, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ομ. καθηγητής Ζαχαρίας Σκούρας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό.