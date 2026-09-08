ΑΠΘ: Άγνωστοι κατέστρεψαν το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου στις φοιτητικές εστίες – Έντονη αντίδραση του υπ. Παιδείας

Το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου που είχε εγκατασταθεί στις Α’ φοιτητικές εστίες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέστρεψε ομάδα αγνώστων που εισέβαλε την Παρασκευή στον χώρο και ξήλωσε την καλωδίωση και στη συνέχεια ανάρτησε φωτογραφίες σε σελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Για το περιστατικό ανακοίνωση εξέδωσε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, όπου αναφέρει:

«Οι φοιτητικές εστίες είναι πράγματι το σπίτι των φοιτητών. Ακριβώς γι’ αυτό, οι άνθρωποι που ζουν εκεί δικαιούνται ασφάλεια και προστασία από την ανεξέλεγκτη είσοδο τρίτων.

Το ξήλωμα του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης από κουκουλοφόρους δεν είναι πολιτική παρέμβαση. Είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει με τη βία ότι οι φοιτητικές εστίες θα παραμένουν ξέφραγο αμπέλι. Το σύστημα πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Η Πολιτεία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές και στους εργαζομένους τους — όχι σε μικρές ομάδες που επιβάλλουν τους δικούς τους κανόνες καταστρέφοντας δημόσια περιουσία».