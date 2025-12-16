«Απόβαση» 10.000 αγροτών στις Βρυξέλλες: Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση ενάντια στην ΚΑΠ

Το δρόμο για τις Βρυξέλλες παίρνουν οι αγρότες από όλη την Ευρώπη την επόμενη Πέμπτη (18/12), αντιδρώντας στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και τη συμφωνία εμπορίου με τις χώρες του λεγόμενου Mercosur.

Η κινητοποίηση των αγροτών αναμένεται να κατακλύσει την πόλη όπου χτυπά η «καρδιά» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η αγωνία για την επιβίωση του αγροτικού κόσμου οδηγεί ξανά τους αγρότες στους δρόμους, καθώς οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν τον πρωτογενή τομέα των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού αγροτικού οργανισμού Copa-Cogeca, Μαέλ Μαμπέκ, «είναι η πρώτη φορά που αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες. «Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή, καθώς ολόκληρος ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αποφάσεις που απειλούν τη βιωσιμότητά του» σημείωσε η ίδια σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής, έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου σαράντα αγροτικές οργανώσεις. Οι διαδηλωτές επικρίνουν τις προτάσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, υποστηρίζοντας ότι στερούνται κοινών κανόνων και επαρκούς χρηματοδότησης.

Παράλληλα, αντιτίθενται στην εμπορική συμφωνία με τις χώρες του Mercosur, την οποία θεωρούν επιζήμια για τους Ευρωπαίους παραγωγούς και την επισιτιστική ασφάλεια. Ζητούν, επίσης, πιο απλούς κανονισμούς και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στον επαγγελματικό τους χώρο.