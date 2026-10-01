Αποτυχημένη εκτέλεση στο Τενεσί: «Η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή και νοσηλεύεται», λέει ο δικηγόρος της

Τη διαβεβαίωση ότι η Κρίστα Πάικ είναι ζωντανή στο νοσοκομείο έδωσε ένας από τους δικηγόρους της ώρες αφού η 50χρονη θανατοποινίτισσα επέζησε από δύο θανατηφόρα ενέσιμα διαλύματα που της χορηγήθηκαν σε φυλακή του Νάσβιλ.

«Η Κρίστα είναι ζωντανή» και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Νάσβιλ, είπε ο Ράνταλ Σπάιβι, ένας εκ των συνηγόρων της, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Δεν έχουμε σαφή εικόνα για την πρόγνωση της υγείας της ή κάποια άλλη ενημέρωση προς το παρόν αλλά γνωρίζουμε ότι είναι ζωντανή και λαμβάνει ιατρική περίθαλψη που της σώζει τη ζωή», είπε.

Η απόπειρα εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (30/09), αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ άναψε την τελευταία στιγμή το «πράσινο φως», απορρίπτοντας τα ένδικα μέσα που είχαν καταθέσει οι δικηγόροι της.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο δόσεις θανατηφόρας ουσίας, οι οποίες δεν κατάφεραν να σταματήσουν τη λειτουργίας της καρδιάς, όπως ανέφεραν οι συνήγοροί της.

Το υπουργείο σωφρονιστικών υπηρεσιών του Τενεσί ανακοίνωσε ότι η Κρίστα Πάικ μεταφέρθηκε σε εξωτερική ιατρική μονάδα.

Η κατάσταση της υγείας της παραμένει ασαφής από το πρωί της Πέμπτης 1/10.

Σε σχόλιά του προς το BBC, ο Δρ Ζίβοτ ανέφερε:

«Είναι πολύ πιθανό, λόγω της καθυστέρησης στην έναρξη της ανάνηψης, να έχει υποστεί εγκεφαλική βλάβη».

Κυβερνήτης του Τενεσί: «Τραγωδία η αποτυχημένη εκτέλεση»

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι χαρακτήρισε «τραγωδία» την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ.

«Κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό που συνέβη χθες τη νύχτα», είπε στους δημοσιογράφους ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης. «Είναι μια τραγωδία και με ανησυχεί βαθύτατα το γεγονός ότι αυτό συνέβη σε αυτήν την Πολιτεία. Ο λαός αξίζει κάτι καλύτερο και θα φροντίσουμε να συμβεί», πρόσθεσε.

Η 50χρονη Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο τη δεκαετία του 1990, όταν ήταν ακόμη έφηβη, για τη δολοφονία μιας 19χρονης. Η αποτυχημένη θανάτωσή της την Τετάρτη, η δεύτερη φέτος, υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Πολιτείες στην υλοποίηση των εκτελέσεων με θανατηφόρο ενέσιμο διάλυμα. Το Τενεσί άλλαξε το πρωτόκολλο των εκτελέσεων το 2024, αποφασίζοντας στο εξής να χρησιμοποιεί μόνο ένα θανατηφόρο διάλυμα με πεντοβαρβιτάλη, ένα πανίσχυρο βαρβιτουρικό. Στην Πάικ χορηγήθηκαν δύο τέτοιες ενέσεις, είπαν οι δικηγόροι της, προκαλώντας της «περιττή οδύνη», χωρίς όμως να την σκοτώσουν.

Η Σωφρονιστική Υπηρεσία του Τενεσί ανακοίνωσε ότι η εκτέλεση διακόπηκε και η Πάικ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η κατάστασή της δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο Λι είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν είναι σαφές τι δεν πήγε καλά στη διαδικασία, ότι δεν έχει ενημερωθεί για την κατάσταση της Πάικ και δεν έχει μιλήσει με την οικογένειά της. Μετά την αποτυχημένη εκτέλεση διέταξε την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκτελέσεων στην Πολιτεία μέχρι το τέλος τους έτους και ζήτησε να εξεταστεί από ανεξάρτητους ειδικούς το τι πήγε στραβά.