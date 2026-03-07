Αποθήκευση ενέργειας: Η επόμενη ημέρα του μεγάλου deal ΔΕΗ – Metlen

Τη στρατηγική ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού μοντέλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου η παραγωγή από ΑΠΕ, η αποθήκευση και η εμπορική διαχείριση της ενέργειας λειτουργούν συνδυαστικά, σηματοδοτεί η συμφωνία της ΔΕΗ με τη Metlen Energy & Metals για τη δημιουργία κοινής εταιρείας ανάπτυξης έργων αποθήκευσης ενέργειας στην περιοχή.

Η συνεργασία των δύο ενεργειακών ομίλων αποτυπώνει τη στροφή της αγοράς προς τις τεχνολογίες αποθήκευσης, οι οποίες αναδεικνύονται σε κρίσιμο κρίκο της ενεργειακής μετάβασης. Η αυξανόμενη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δημιουργεί νέες ανάγκες ευελιξίας στα ηλεκτρικά συστήματα, καθιστώντας τις μονάδες αποθήκευσης βασικό εργαλείο για τη σταθερότητα και την αποδοτική αξιοποίηση της πράσινης παραγωγής.

Οι δύο εταιρείες θα συμμετέχουν ισότιμα, με ποσοστό 50% η καθεμία, στο κοινό επενδυτικό σχήμα, το οποίο θα αναπτύξει χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης με μπαταρίες (BESS) συνολικής ισχύος έως 1.500 MW και χωρητικότητας περίπου 3.000 MWh.

Τα έργα θα υλοποιηθούν σε τρεις βασικές αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης — τη Romania, τη Bulgaria και την Italy — ενώ περίπου 1.000 MW προβλέπεται να τεθούν σε τροχιά υλοποίησης μέσα στον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με το μοντέλο συνεργασίας, η Metlen θα αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή των έργων, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία της σε ενεργειακές υποδομές, ενώ η ΔΕΗ θα έχει τον ρόλο της εμπορικής διαχείρισης και αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας στις αγορές της περιοχής.

Τα έσοδα από τη λειτουργία των έργων θα κατανέμονται ισότιμα μεταξύ των δύο εταιρειών, ενώ οι πρώτες οικονομικές αποδόσεις αναμένονται μετά το 2027.

Στήριξη του μεγάλου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ

Η συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ, το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Λονδίνο και προβλέπει σημαντική επέκταση του χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ο όμιλος στοχεύει σε 13 GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ έως το τέλος του 2027, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παράλληλη ανάπτυξη μεγάλων έργων αποθήκευσης.

Στις τρεις αγορές όπου θα αναπτυχθούν τα έργα αποθήκευσης, η ΔΕΗ σχεδιάζει να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 5 GW, δηλαδή σχεδόν το 40% του στόχου του νέου business plan ύψους 10 δισ. ευρώ.

Η ανάπτυξη μπαταριών θεωρείται κρίσιμη για τη διαχείριση της μεταβλητότητας των ΑΠΕ και για τη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης πράσινης ενέργειας.

Οι μονάδες αποθήκευσης επιτρέπουν την αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται σε περιόδους υψηλής παραγωγής — κυρίως από φωτοβολταϊκά και αιολικά — και τη διοχέτευσή της στο δίκτυο όταν αυξάνεται η ζήτηση, όπως τις βραδινές ώρες.

Περιφερειακή στρατηγική στην ενέργεια

Η ανάπτυξη έργων σε περισσότερες από μία αγορές προσφέρει σημαντικά στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Η γεωγραφική διαφοροποίηση μειώνει τον επενδυτικό κίνδυνο, ενώ η λειτουργία σε ένα ευρύτερο διασυνδεδεμένο ενεργειακό σύστημα δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας.

Για τη Metlen, η συνεργασία αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και της αποθήκευσης.

Η εταιρεία επεκτείνει τα τελευταία χρόνια τη δραστηριότητά της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με ανάπτυξη έργων ΑΠΕ και μπαταριών, δημιουργώντας ανταγωνιστικά ενεργειακά χαρτοφυλάκια που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μεγάλων καταναλωτών στην ευρύτερη περιοχή.

Η αποθήκευση στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης

Η σημασία της αποθήκευσης συνδέεται άμεσα με την ταχεία ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Καθώς η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, συχνά δημιουργούνται πλεονάσματα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν μπορούν να απορροφηθούν άμεσα από το σύστημα.

Οι μονάδες αποθήκευσης επιτρέπουν την αξιοποίηση αυτής της ενέργειας, αποθηκεύοντάς την όταν υπάρχει πλεόνασμα και επαναδιοχετεύοντάς την στο δίκτυο όταν αυξάνεται η ζήτηση.

Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι περικοπές παραγωγής ΑΠΕ και αυξάνεται η αποδοτικότητα των επενδύσεων.

Παράλληλα, οι μπαταρίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην αγορά ευελιξίας, η οποία εξελίσσεται σε έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς της ενεργειακής αγοράς.

Μπορούν να ανταποκρίνονται σχεδόν άμεσα στις ανάγκες του συστήματος, παρέχοντας υπηρεσίες εξισορρόπησης, όπως ρύθμιση συχνότητας και κάλυψη αιχμών ζήτησης.

Ενίσχυση της ενεργειακής σταθερότητας στην περιοχή

Πέρα από την επιχειρηματική διάσταση, η ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη σταθερότητα των ηλεκτρικών συστημάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι μπαταρίες λειτουργούν ως μηχανισμός εξισορρόπησης σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

Καθώς αυξάνεται η δυναμικότητα αποθήκευσης, ενισχύεται η αξιοποίηση της παραγωγής από ΑΠΕ και μειώνεται η ανάγκη λειτουργίας ακριβότερων μονάδων φυσικού αερίου.

Σε αυτό το νέο ενεργειακό περιβάλλον, η αποθήκευση ενέργειας αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν τη λειτουργία των ενεργειακών αγορών της επόμενης δεκαετίας.

ΠΗΓΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ