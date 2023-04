Αποτελεσματική αντιγήρανση με Βιταμίνη C και Ρετινόλη

Καθώς μεγαλώνουμε, είναι φυσιολογικό να βλέπουμε αλλαγές στο δέρμα μας. Σχεδόν όλοι παρατηρούμε σημάδια γήρανσης και ρυτίδες κάποια στιγμή στη ζωή μας. Συνήθως τα ευρήματα αυτά δεν μας ενθουσιάζουν, το αντίθετο μάλιστα, οι περισσότερες θέλουμε να τα εξαφανίσουμε. Υπάρχουν καλλυντικά προϊόντα με συστατικά, που μπορούν να μας βοηθήσουν ν’ αλλάξουμε ή να βελτιώσουμε την εμφάνιση του δέρματός μας, όπως για παράδειγμα η βιταμίνη C και η ρετινόλη.

Η βιταμίνη C πρόσωπο είναι το ισχυρό αντιοξειδωτικό με τη μεγαλύτερη φυσική συγκέντρωση στο δέρμα, που:

Αποτρέπει ή μειώνει τη βλάβη στα κύτταρα, εξουδετερώνοντας τις ελεύθερες ρίζες

Επιταχύνει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης

Μειώνει τις καφέ κηλίδες προσώπου χωρίς ν’ αλλοιώνει τη φυσιολογική μελάγχρωση του δέρματος

Κρατάει μακριά τα σημάδια πρόωρης γήρανσης

Βοηθά στη φυσική διαδικασία αναγέννησης του δέρματος, επισκευάζοντας τα κατεστραμμένα του κύτταρα

Αντισταθμίζει τους καθημερινούς επιθετικούς παράγοντες, όπως οι βλάβες από την υπεριώδη ακτινοβολία και η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Διατηρεί την υγεία του οργανισμού και των κυττάρων του δέρματος

Προστατεύει το δέρμα από τα πρώιμα σημάδια του καρκίνου που προκαλούνται από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία

Το ιδανικό serum με την πιο βιολογικά δραστική μορφή της βιταμίνης C που είναι γνωστή για την ικανότητά της να ενισχύει τη φωτεινότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος, είναι το Pure Vitamin C της La Roche Posay. Ο συγκεκριμένος ορός, αποκαλύπτει όλη τη λάμψη του ευαίσθητου δέρματος, προλαμβάνει και διορθώνει τα σημάδια γήρανσης ενώ βελτιώνει την ποιότητα και την υφή του δέρματος. Τα άλλα προϊόντα της σειράς, Redermic C και Redermic C Eyes, δρουν συμπληρωματικά, για πιο λαμπερό και σφριγηλό δέρμα.

Η ρετινόλη είναι μια μορφή βιταμίνης Α με πολλές χρήσεις στη φροντίδα του δέρματος:

Έχει αντιγηραντική δράση

Αυξάνει την παραγωγή κολλαγόνου και μειώνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων

Αυξάνει το πάχος και την ελαστικότητα του δέρματος

Θεραπεύει την ακμή

Αποφράσσει τους πόρους

Μειώνει τη φλεγμονή

Αυξάνει την παραγωγή των κυττάρων του δέρματος

Απολεπίζει το δέρμα

Φωτίζει το θαμπό πρόσωπο

Επιβραδύνει την παραγωγή μελανίνης

Εάν έχετε ευαίσθητο δέρμα, αναζητήστε τη σειρά Retinol της La Roche Posay, που απαλύνει τις έντονες ρυτίδες και λειαίνει το δέρμα. Ο ορός Retinol B3, η κρέμα προσώπου Redermic Retinol και η κρέμα ματιών Redermic R Eyes είναι σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν βέλτιστη αποτελεσματικότητα και ανοχή στο ευαίσθητο δέρμα σας, συνδυάζοντας την Καθαρή Ρετινόλη με τη Ρετινόλη Προοδευτικής Απελευθέρωσης. Η πρώτη αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά ενεργά συστατικά για τη στόχευση των σημαδιών φωτογήρανσης (έντονες ρυτίδες, κηλίδες γήρανσης), ενώ η δεύτερη ενισχύει τη διορθωτική αντιγηραντική δράση με σεβασμό στα όρια ανοχής του ευαίσθητου δέρματός σας.

Όπως είδαμε, η βιταμίνη C μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των μαύρων κηλίδων, των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων μας. Η ρετινόλη επιβραδύνει τη διάσπαση του κολλαγόνου και αυξάνει την ελαστικότητα, κάνοντας το δέρμα μας πιο σφριγηλό. Ο συνδυασμός των δύο αυτών συστατικών μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση της υφής και του τόνου του δέρματός μας.

Και τα δύο παραπάνω συστατικά, μπορεί όμως να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος, επομένως θα πρέπει να προσθέτουμε ένα κάθε φορά σε διάστημα μερικών εβδομάδων. Είναι καλύτερο, να χρησιμοποιούμε ένα προϊόν με βιταμίνη C το πρωί και τη ρετινόλη το βράδυ.