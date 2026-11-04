Αποτελέσματα της 2ης Ενημερωτικής Ημερίδας και Συμμετοχικής Δενδροφύτευσης στα Βρασνά

Το ReTree συνεχίζει δυναμικά την πορεία του για έναν πιο πράσινο Δήμο Βόλβης, προωθώντας την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Μετά την επιτυχημένη πρώτη δενδροφύτευση στον Σταυρό, η προσπάθεια συνεχίστηκε στα Βρασνά, με μια ακόμη περιβαλλοντική δράση που συνέδεσε την ενημέρωση με τη βιωματική συμμετοχή και τη συλλογική φροντίδα του δημόσιου χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στα Βρασνά η 2η Ενημερωτική Ημερίδα και Συμμετοχική Δράση Δενδροφύτευσης του ReTree, που διοργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.) και ο Δήμος Βόλβης. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ενημερωτική ημερίδα στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου και συνεχίστηκε στον επιλεγμένο χώρο δενδροφύτευσης, μετατρέποντας την περιβαλλοντική γνώση σε πράξη και δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στο μήνυμα «Φυτεύουμε Σήμερα, Πρασινίζουμε το Αύριο!».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλβης, κα Κυριακή Τσουραλάκη, ενώ η συνεργασία των φορέων του έργου, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εθελοντών ενίσχυσε τον συμμετοχικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Η ενημερωτική ημερίδα

Η ημερίδα ξεκίνησε στην Αίθουσα Δημοτικού Σχολείου στα Βρασνά, με την προσέλευση και υποδοχή των συμμετεχόντων. Ακολούθησε εναρκτήριος χαιρετισμός και η έναρξη του ενημερωτικού μέρους της εκδήλωσης, με θέμα «Αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο δημόσιο χώρο».

Στη συνέχεια, στην ενότητα «Γνωρίζουμε το ReTree: Μαζί για έναν πιο Πράσινο Δήμο!», παρουσιάστηκαν το όραμα και οι στόχοι του έργου, οι προκλήσεις στη διαχείριση του αστικού πρασίνου και η σημασία της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στην αναβάθμιση των δημόσιων χώρων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμβολή της ψηφιακής συμμετοχής και στις δυνατότητες που προσφέρει το ReTree για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης.

Ακολούθησε η ενότητα «Από τη Γνώση στη Δράση: Γιατί Φυτεύουμε Δέντρα;», η οποία επικεντρώθηκε στην αξία του αστικού πρασίνου και στα πολλαπλά οφέλη των δέντρων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Μέσα από τη διαδραστική ενημέρωση, παρουσιάστηκαν η συμβολή των δέντρων στη βελτίωση του μικροκλίματος, στη δημιουργία σκίασης και στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας, καθώς και οι βασικές αρχές της σωστής φύτευσης και της απαραίτητης φροντίδας των νέων δέντρων.

Η ημερίδα αποτέλεσε μια ευκαιρία περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, δημιουργώντας το κατάλληλο πλαίσιο ώστε οι συμμετέχοντες να περάσουν από τη θεωρητική γνώση στην πρακτική εμπειρία της δενδροφύτευσης.

Η εκπαιδευτική κοινότητα συμμετείχε ενεργά

Στη δράση συμμετείχαν 35 μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νέων Βρασνών, συνοδευόμενοι από 3 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συνέβαλαν ενεργά στην υλοποίηση της δενδροφύτευσης. Η παρουσία τους προσέδωσε ιδιαίτερη δυναμική στην εκδήλωση, συνδέοντας την περιβαλλοντική ενημέρωση με τη βιωματική μάθηση, τη συνεργασία και τη συλλογική φροντίδα του δημόσιου χώρου.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στην πράξη τη διαδικασία της σωστής φύτευσης, να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και να συμβάλουν στην ενίσχυση του πρασίνου της περιοχής τους. Μέσα από αυτή την εμπειρία, η περιβαλλοντική εκπαίδευση απέκτησε πρακτικό χαρακτήρα, ενθαρρύνοντας την υπευθυνότητα, την ομαδικότητα και τον σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με τους φορείς του έργου και τους εθελοντές ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής και της ενεργοποίησης των νεότερων γενεών σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

Η συμμετοχική δενδροφύτευση στα Βρασνά

Μετά την ολοκλήρωση της ενημερωτικής ημερίδας, οι συμμετέχοντες μετακινήθηκαν πεζή προς τον επιλεγμένο χώρο δενδροφύτευσης στα Βρασνά, όπου η γνώση πέρασε στην πράξη. Από τις 12:00 έως τις 13:00, πραγματοποιήθηκε η συμμετοχική φύτευση νέων δέντρων, με την καθοδήγηση της οργανωτικής ομάδας και την ενεργή συμβολή μαθητών, εκπαιδευτικών και εθελοντών.

Η δράση αποτέλεσε μια κοινή εμπειρία συνεργασίας και περιβαλλοντικής προσφοράς, με τους συμμετέχοντες να συμβάλλουν στην ενίσχυση του τοπικού πρασίνου και στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Η διαδικασία της φύτευσης ανέδειξε τη σημασία της προσωπικής συμμετοχής και της συλλογικής προσπάθειας, ενισχύοντας τη σύνδεση των πολιτών με το φυσικό περιβάλλον και τον τόπο τους.

Με την ανάπτυξή τους, τα νέα δέντρα αναμένεται να προσφέρουν περισσότερη σκίαση, να συμβάλουν στη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος και να ενισχύσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Παράλληλα, η συμμετοχή στη φύτευση δημιούργησε μια ουσιαστική εμπειρία περιβαλλοντικής ευθύνης, αναδεικνύοντας την ανάγκη για διαρκή φροντίδα και προστασία των δημόσιων χώρων πρασίνου.

Η δεύτερη αυτή παρέμβαση επιβεβαίωσε τη σημασία της σύνδεσης της περιβαλλοντικής γνώσης με την ενεργή συμμετοχή, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός πιο πράσινου και βιώσιμου Δήμου Βόλβης.

Η συνέχεια στην Ασπροβάλτα

Η δράση στα Βρασνά αποτέλεσε το δεύτερο βήμα του κύκλου συμμετοχικών δενδροφυτεύσεων του ReTree, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε στον Σταυρό. Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων παρεμβάσεων, το έργο προχωρά προς την τρίτη συμμετοχική δενδροφύτευση στην Ασπροβάλτα, διευρύνοντας την πρωτοβουλία για περισσότερο πράσινο και την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων στον Δήμο Βόλβης.

Μέσα από τη συνεργασία του ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α., του Δήμου Βόλβης, της εκπαιδευτικής κοινότητας, των κατοίκων και των εθελοντών, το ReTree συνεχίζει να ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση και να προωθεί τη συμμετοχή των πολιτών στη φροντίδα του δημόσιου χώρου. Κάθε νέα παρέμβαση αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς έναν πιο πράσινο Δήμο Βόλβης, όπου η περιβαλλοντική ενημέρωση συνδέεται με την πράξη και τη συλλογική ευθύνη.

Φυτεύουμε Σήμερα, Πρασινίζουμε το Αύριο!

Σχετικά με το έργο ReTree

Το έργο «ReTree – Δράσεις αναβάθμισης περιβάλλοντος στον δημόσιο χώρο, μέσω της Ψηφιακής Συμμετοχής Πολιτών» υλοποιείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛ.ΙΝ.Ε.Κ.Α.), ως δικαιούχο, και τον Δήμο Βόλβης, ως συνδικαιούχο, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ουδετερότητα 2024», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.