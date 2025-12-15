Απόσυρση στρατευμάτων από το Ντονέτσκ ζητούν οι ΗΠΑ από την Ουκρανία

Στην απόσυρση των στρατευμάτων της Ουκρανίας από την περιοχή του Ντονέτσκ επέμειναν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ κατά τις συνομιλίες της Κυριακής στο Βερολίνο, όπως ανέφερε αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η αμερικανική πλευρά θεωρεί ότι το εδαφικό ζήτημα αποτελεί τον κεντρικό άξονα των ρωσικών απαιτήσεων στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά τους, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους Αμερικανούς συνομιλητές τους ότι το θέμα χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα των εδαφών παρέμενε ανοιχτό και άλυτο έως τη Δευτέρα, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει γνώση των εξελίξεων.