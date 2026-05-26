Απόψε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα

Στις 20:00, στο Θησείο, ο Αλέξης Τσίπρας προχωρά στα αποκαλυπτήρια του ονόματος του νέου του κόμματος αλλάζοντας οριστικά σελίδα και αφήνοντας πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Η εκδήλωση αποτελεί την κορύφωση μιας περιόδου έντονων διεργασιών, με το πολιτικό σκηνικό και το χώρο της κεντραριστεράς να μπαίνει σε φάση αναδιάταξης.

Με φόντο την Ακρόπολη, θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος, που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, καθώς επίσης το όνομα της κίνησης, και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας.

Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, με τις αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές, με την Κουμουνδούρου να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης εσωκομματικής κρίσης, καθώς η επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα λειτουργεί ως καταλύτης για ραγδαίες εξελίξεις. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Ράδιο Ελλάδα FM, είπε: «χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας. Και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα. Κομίζει μία κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας».

Από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς μιλώντας στο ΕΡΤnews είπε πως: «μετά και την πρωτοβουλία Τσίπρα και την ίδρυση άλλου κόμματος. Και είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο, αυτό εμείς πρέπει να το βάλουμε στο λογαριασμό».

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου είπε ότι: «Ο μόνος που μπορεί να ενώσει δυνάμεις στο χώρο της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας, το λέει ο κόσμος».

Ο Θύμιος Γεωργόπουλος πρώην μέλος της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ Υπάρχουν στιγμές που η σιωπή βαραίνει περισσότερο από τις λέξεις και η συνείδηση ζητά έναν καθαρό ουρανό για να σταθεί όρθια. Με αυτή τη σκέψη, καταθέτω την παραίτηση μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Κεντρικής Επιτροπής

Ο Πάνος Ρήγας, μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, σε δηλώσεις του στο OPEN τόνισε ότι: «όποιος αποφασίσει παραιτείται και φεύγει είτε από κόμμα είτε από Βουλή και δίνει την έδρα του».

Το νέο κόμμα Τσίπρα προκαλεί υπαρξιακή κρίση στη Νέα Αριστερά, καθώς το κόμμα απειλείται με άμεση απώλεια της κοινοβουλευτικής του υπόστασης, καθώς αναμένονται νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών

Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Δρίτσας μιλώντας στο ΕΡΤnews δήλωσε: «σε αυτή την κατεύθυνση προφανώς κανείς δεν μπορεί να μιλήσει μόνος του και κανείς δεν μπορεί να πορευτεί μόνος του».

Μέσα σε αυτό το θολό τοπίο της Αριστεράς, ο πρώην υπουργός Νίκος Κοτζιάς διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που τον έφεραν να ηγείτο κόμματος στο χώρο της αριστεράς: «Τι μας λένε ότι ετοιμάζω κόμμα, ότι θα είμαι αρχηγός κόμματος, ότι εξαιτίας μου θα χάσουν τη νίκη στις εκλογές. Σάμπως με ρωτήσανε αν είναι αυτές οι προθέσεις μου ως κάνουν οι κανονικοί δημοσιογράφοι»;