Απομνημονεύματα Μπάιντεν: Ο Τραμπ κατέστρεψε θεσμούς και υποδαύλισε το μίσος

Σφοδρή επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, μέσα από τα απομνημονεύματά του για την τετραετή θητεία του στον Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τον διάδοχό του ότι έχει προκαλέσει βαθιά ζημιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη διεθνή κοινότητα.

Στο βιβλίο του με τίτλο «Υποσχέσου μου, Αμερική», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου, ο 83χρονος Μπάιντεν περιγράφει τον Τραμπ ως έναν πρόεδρο που επιδιώκει να «καταστρέψει τους θεσμούς και να υποδαυλίσει το μίσος».

Σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Atlantic, ο Μπάιντεν επικρίνει ιδιαίτερα τη στάση του Τραμπ μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020, καθώς και τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του εισέβαλαν στο Καπιτώλιο.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ηγήθηκε μιας εξέγερσης», γράφει, υποστηρίζοντας ότι στόχος του ήταν να παραμείνει στην εξουσία παρά την εκλογική του ήττα.

Ο πρώην πρόεδρος καταδικάζει επίσης την απόφαση Τραμπ να απονείμει χάρη σε περισσότερους από 1.500 εμπλεκομένους στα επεισόδια, τονίζοντας ότι όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα «πρέπει να τον ακολουθούν μέχρι τον τάφο του».

Ανησυχία για την πολιτική κληρονομιά του

Ο Μπάιντεν εκφράζει παράλληλα την απογοήτευσή του για την ανατροπή σημαντικών πολιτικών της κυβέρνησής του, ιδιαίτερα όσων αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αναφέρεται επίσης σε συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο μετά τις εκλογές του 2024, κατά την οποία συζητήθηκαν διεθνή ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ΝΑΤΟ και οι σχέσεις με την Κίνα.

Σύμφωνα με τον Μπάιντεν, ο Τραμπ επικεντρωνόταν περισσότερο στις προσωπικότητες των ξένων ηγετών παρά στην ουσία της εξωτερικής πολιτικής.

Η μάχη με τον καρκίνο

Η κυκλοφορία του βιβλίου έρχεται μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, που τους εξασφάλισε τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Ο Μπάιντεν αναφέρεται επίσης στη μάχη του με τον καρκίνο του προστάτη, επισημαίνοντας ότι οι γιατροί παραμένουν αισιόδοξοι για την ανταπόκρισή του στη θεραπεία.

Ωστόσο, παραδέχεται ότι η κατάσταση της υγείας του θα περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του για την προώθηση των απομνημονευμάτων του.

Ο τίτλος του βιβλίου παραπέμπει στο προηγούμενο έργο του, «Υποσχέσου μου, Μπαμπά», που ήταν αφιερωμένο στον γιο του Μπο, ο οποίος πέθανε από καρκίνο το 2015.