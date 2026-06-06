Απολογισμός Αγγελούδη: Οι παρουσίες, τα μηνύματα και τα παρασκήνια στο “Ολύμπιον”

της Βαρβάρας Ζούκα

-Πλήθος αυτοδιοικητικών, πολιτικών, πανεπιστημιακών και εκπροσώπων φορέων έδωσε το «παρών» στον δημόσιο απολογισμό των 30 μηνών της διοίκησης Αγγελούδη στο κατάμεστο Ολύμπιον, σε μια εκδήλωση που είχε έντονο πολιτικό και θεσμικό αποτύπωμα.

-Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των μητροπολιτών Θεσσαλονίκης Φιλοθέου και Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, οι οποίοι παρακολούθησαν την εκδήλωση από την πρώτη σειρά του κινηματοθεάτρου.

-Το κυβερνητικό στρατόπεδο εκπροσωπήθηκε από τους υφυπουργούς Νίκο Ταχιάο (Υποδομών και Μεταφορών), Σταύρο Καλαφάτη (Ανάπτυξης), Νίκο Παπαϊωάννου (Παιδείας, αρμόδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) και Άννα Ευθυμίου (Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

-Παρών ήταν και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του Στέλιου Αγγελούδη, πριν παραιτηθεί, για να διεκδικήσει και τελικά να κερδίσει μια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

-Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Παρόντες ήταν ακόμη η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης.

-Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παραβρέθηκαν οι αντιπεριφερειάρχες Κώστας Γιουτίκας (Θεσσαλονίκης), Πάρις Μπίλλιας (Υποδομών και Δικτύων), Χρήστος Μήττας (Πολιτισμού και Αθλητισμού) Βίκυ Χατζηβασιλείου (Τουρισμού) και Νίκος Τζόλλας (Ψηφιακής Διακυβέρνησης), καθώς και ο πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θάνος Μπέγκας.

-Παρών ήταν και ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης.

-Στην αίθουσα του “Ολύμπιον” βρέθηκαν επίσης οι βουλευτές της ΝΔ Δημήτρης Κούβελας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς και Θεόδωρος Καράογλου, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά και Πέτρος Παππάς, ο διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη Δημήτρης Σαρηγιάννης και η ανεξάρτητη Κυριακή Μάλαμα. Ακόμη, ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρδακαστάνης, αλλά και οι Νίκος Νυφούδης, Αντώνης Σαουλίδης και Άρης Στυλιανού από την «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα.

-Την ακαδημαϊκή κοινότητα εκπροσώπησαν ο πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης και ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ Σταμάτης Αγγελόπουλος, ενώ παρόντες ήταν και εκπρόσωποι από πολλούς παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης.

-Η εκδήλωση ξεκίνησε με την προβολή ενός περίπου 15λεπτου βίντεο, μέσω του οποίου παρουσιάστηκαν οι βασικές παρεμβάσεις και τα έργα της δημοτικής αρχής κατά τα πρώτα δυόμισι χρόνια της θητείας της.

-Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Στέλιος Αγγελούδης επέλεξε να ξεκινήσει την ομιλία του σε προσωπικό τόνο, ευχαριστώντας ονομαστικά τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους της διοίκησής του και στελέχη της “Ομάδας για τη Θεσσαλονίκη”.

-Δεν έλειψαν, πάντως, και τα απρόοπτα, καθώς στην προσπάθειά του να μην αφήσει κανέναν εκτός ευχαριστιών χρειάστηκε να επανέλθει, ώστε να προσθέσει ονόματα που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική λίστα που είχε μπροστά του.

-Σε ένα πνεύμα συνεννόησης και διεύρυνσης, ο δήμαρχος αναφέρθηκε ξεχωριστά στον Χάρη Αηδονόπουλο και στον Δρόσο Τσαβλή, οι οποίοι αξιοποιήθηκαν από τη δημοτική αρχή, παρ’ ότι προέρχονται από παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

-Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερθεί ονομαστικά στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τους στην καθημερινή λειτουργία των γειτονιών.

-Ξεχωριστή μνεία έκανε και στους εργαζόμενους του δήμου, τους οποίους ευχαρίστησε για τη συμβολή τους στην υλοποίηση του έργου της διοίκησης.

– Η εκδήλωση περιελάμβανε ανοιχτή συζήτηση του δημάρχου με νέους ανθρώπους, σε μια προσπάθεια να δοθεί ένας πιο συμμετοχικός χαρακτήρας στον απολογισμό.

– Η προσέλευση ξεπέρασε τα όρια της αίθουσας, καθώς είχαν τοποθετηθεί ηχεία και στον εξωτερικό χώρο του «Ολύμπιον», όπου αρκετοί διερχόμενοι σταματούσαν, για να παρακολουθήσουν μέρος της εκδήλωσης.

– Στα θετικά της διοργάνωσης καταγράφηκε και η πρόβλεψη για ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

-Την παρουσίαση και τον συντονισμό ανέλαβε η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου, η οποία κράτησε με άνεση και επαγγελματισμό τον ρυθμό της εκδήλωσης από την αρχή έως το τέλος.