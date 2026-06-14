Απολογείται σήμερα ο φαρμακοποιός για το παράνομο εργαστήριο σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ στο Χαλάνδρι

Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 51χρονος φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, με περισσότερες από 15.000 παραγγελίες σε περίπου 90 χώρες.

Παράνομο εργαστήριο σε λειτουργία επί έξι μήνες

Οι αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο εργαστήριο λειτουργούσε τουλάχιστον τους τελευταίους έξι μήνες, κρυμμένο στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Πριν από την απολογία του βασικού κατηγορουμένου, ενώπιον των δικαστικών αρχών παρουσιάστηκαν ήδη τέσσερα ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο 51χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, προωθούσε τα προϊόντα του ακόμη και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανιζόταν ως πιστοποιημένος παρασκευαστής «χειροποίητων σκευασμάτων», ενώ συμμετείχε και ως ομιλητής σε διεθνή φόρουμ.

Καταγγελίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπύρος Σαπουνάς, σε βάρος του φαρμακοποιού είχαν υποβληθεί επανειλημμένες καταγγελίες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από χώρες του εξωτερικού, σχετικά με τη διακίνηση και αποστολή παράνομων σκευασμάτων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κλειδιά του υπογείου διέθεταν συνολικά δέκα άτομα, μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων βιολόγοι και φαρμακοποιοί, οι οποίοι εργάζονταν καθημερινά για την παρασκευή των προϊόντων.

Ο ρόλος εταιρείας και ο Βρετανός υπήκοος που αναζητείται

Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης φέρεται να είχε και εταιρεία με έδρα το Χαλάνδρι, ιδιοκτησίας Βρετανού υπηκόου, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές.

Η έρευνα εξετάζει τις διασυνδέσεις της εταιρείας με το δίκτυο παραγωγής και διακίνησης των παράνομων σκευασμάτων, καθώς και τη συμβολή της στην προμήθεια πρώτων υλών και τη διαχείριση των αποστολών.

Πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης και «γιατροί φαντάσματα»

Από τα μέχρι στιγμής ευρήματα προκύπτει ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνταν για την παρασκευή των προϊόντων ήταν αμφιβόλου προέλευσης, ενώ η συνταγογράφηση φέρεται να γινόταν μέσω «γιατρών φαντασμάτων».

Οι αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα είχε διακινήσει περισσότερα από 15.000 δέματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αξία των κατασχεθέντων προϊόντων ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός τζίρος υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, φέρεται να χρησιμοποιούνταν κωδικές ονομασίες για τα προϊόντα, με στόχο την παραπλάνηση των ελεγκτικών μηχανισμών και την απόκρυψη της πραγματικής φύσης των συναλλαγών.

Η υπερασπιστική γραμμή

Από την πλευρά της υπεράσπισης, συνήγορος μίας εκ των υπαλλήλων του φαρμακείου υποστήριξε ότι «δεν υπάρχουν τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που θα καθιστούσαν τη δράση τους ως εγκληματική», αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι κατηγορίες στους εμπλεκομένους.

Ανησυχία για μη εγκεκριμένες ουσίες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το περιεχόμενο των σκευασμάτων που εντοπίστηκαν στο παράνομο εργαστήριο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φάρμακα για απώλεια βάρους, προϊόντα για τη στυτική δυσλειτουργία, αναβολικές ουσίες και σκευάσματα φαρμακοδιέγερσης.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα με τις αρχές, είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν ουσίες που βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο και δεν έχουν λάβει έγκριση για ευρεία χρήση, γεγονός που ενδέχεται να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.