Απολογείται σήμερα ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά

Eνώπιον της 1ης τακτικής Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης αναμένεται να βρεθεί στη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) ο 23χρονος, που τραυμάτισε θανάσιμα τον 20χρονο Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Ο κατηγορούμενος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Νωρίτερα, στο γραφείο της ανακρίτριας θα βρεθεί και ο 19χρονος φίλος του θύματος που ήταν μαζί του το μοιραίο βράδυ της Πέμπτης. Ο 19χρονος – μαζί με ακόμα ένα άτομο που δεν έχει συλληφθεί – κατηγορείται, σε βαθμό πλημμελήματος, για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, βρέθηκε εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τόνισε ότι υπάρχουν ενδείξεις για οπαδικό υπόβαθρο χωρίς να πει κάτι περισσότερο αφού είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών. Η Αστυνομία εξετάζει το υλικό από τα κινητά των εμπλεκόμενων ενώ συνεχίζεται και η συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και μαρτυριών, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της δολοφονίας.