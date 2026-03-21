Απολογείται σήμερα ο 19χρονος που ήταν παρών όταν δολοφονήθηκε ο 20χρονος στη Θεσσαλονίκη

Απολογείται σήμερα Σάββατο (21/03) ο 19χρονος που φέρεται να βρισκόταν στο σημείο, όπου σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή και δολοφονήθηκε ο άτυχος 20χρονος το βράδυ της 12ης Μαρτίου, στην Καλαμαριά.

Υπενθυμίζετγαι ότι τα δύο άτομα που φαίνεται να ήταν παρόντες στο αιματηρό επεισόδιο βαρύνονται πλέον με κακουργηματική δίωξη.

Πρόκειται για τον 19χρονο που είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές κι ένα ακόμη πρόσωπο που αναζητείται.

Εξετάζοντας σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης η υπεράσπιση του 23χρονου, καθ ομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας, για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα, η Εισαγγελική Αρχή προχώρησε στην άσκηση δίωξης εις βάρος των δύο αυτών ατόμων για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Εκτός από την κατηγορία αυτή, σε βαθμό κακουργήματος, αντιμετωπίζουν επιπλέον τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες – η δεύτερη με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Ο 19χρονος που κρατείται από την περασμένη Κυριακή και ήταν να απολογηθεί την Πέμπτη (19/03) στην ανακρίτρια, πήρε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις το πρωί του Σαββάτου, οπότε θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

Σημειώνεται ότι είχε αφεθεί ελεύθερος μέχρι σήμερα, λόγω παρέλευσης του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου κράτησης.

Προφυλακίστηκε ο 23χρονος

Όπως έγινε γωνστό, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου, οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του.

Η εισαγγελέας είχε ασκήσει τις προηγούμενες μέρες σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.