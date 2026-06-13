Απολογείται ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο

Απολογείται ενώπιον της ανακρίτριας σε λίγη ώρα ο 65χρονος Ιταλός, που κατηγορείται για την δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο. Ο κατηγορούμενος βρίσκεται αντιμέτωπος με το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή του αναμένεται να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα. Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για να «δέσει» την υπόθεση με τα ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος.

Ο 65χρονος, πάντως, συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, δηλώνοντας αθώος. Ο ίδιος ισχυρίζεται, ότι την ώρα του φονικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της οικίας και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και αντίκρισε τα δύο νεκρά σώματα.