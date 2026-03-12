Απώλειες στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα στο πετρέλαιο

Μεγάλες απώλειες καταγράφουν τα ασιατικά χρηματιστήρια στη σκιά του νέου ράλι του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι εν μέσω αναφορών για νέες επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και την περαιτέρω μείωση της παραγωγής στην περιοχή εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Η Διεθνής Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σχεδιάζει να αποδεσμεύσει 400 εκατ. βαρέλια από τα πετρελαϊκά αποθέματα, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση στην ιστορία της. Στο πλαίσιο της απόφασης, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα αποδεσμεύσουν 172 εκατ. βαρέλια από την επόμενη εβδομάδα.

Οι κινήσεις αυτές των μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη δεν κατάφεραν πάντως να συγκρατήσουν το ράλι των τιμών του πετρελαίου. Το Brent σκαρφαλώνει πάνω από 9% στα 100,37 δολ. το βαρέλι μετά τη χθεσινή του άνοδο κατά 4%.

Άλλα δύο τάνκερ σε ιρακινά χωρικά ύδατα επλήγησαν από ιρανικά σκάφη, όπως ανακοίνωσαν πρωινές ώρες τις Πέμπτης αξιωματούχοι του Ιράκ. Αξιωματούχος της χώρας ανακοίνωσε εξάλλου ότι τα λιμάνια διακίνησης πετρελαίου της χώρας έχουν σταματήσει τις δραστηριότητες τους.

Στο μεταξύ το Bloomberg μετέδωσε ότι το Ομάν έχει απομακρύνει όλα τα πλοία από το βασικό εξαγωγικό λιμάνι στο Mina Al Fahal ως προληπτικό μέτρο.

Σε αυτό το κλίμα ο ιαπωνικός Nikkei χάνει 1,35% στις 54.357,13 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng σημειώνει πτώση 1,1%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai κινείται με μικρές απώλειες 0,15% και ο CSI 300 των εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρεί 0,6%.

O δείκτης Kospi στη Νότια Κορέα χάνει 0,8%.