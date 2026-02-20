Απώλειες στην Ασία, ενισχύονται πετρέλαιο και δολάριο

Υποχωρούν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, ενώ το δολάριο οδεύει για τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη τους τελευταίους τέσσερις μήνες και οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο ιαπωνικός Nikkei σημειώνει πτώση 1% στις 56.871,04 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix χάνει 1,1%.

Στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί κατά 0,6% μετά την επιστροφή του από την αργία για το Νέο Σεληνιακό Έτος. Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα παραμένουν κλειστές.

Στη Νότια Κορέα ο Kospi σκαρφάλωσε σε νέο ιστορικό υψηλό για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με άλμα 2,2% στις 5.802,38 μονάδες.

Το Brent σκαρφάλωσε σε υψηλό 6,5 μηνών πάνω από τα 72 δολ. το βαρέλι μετά την προθεσμία 10 – 15 ημερών που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για μια συμφωνία στο πυρηνικό του πρόγραμμα, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα συμβούν “πραγματικά άσχημα πράγματα”.

Στις αγορές συναλλάγματος, το δολάριο οδεύει για τα μεγαλύτερα κέρδη των τελευταίων τεσσάρων μηνών μετά τα καλύτερα των εκτιμήσεων οικονομικά στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα και τις δηλώσεις αξιωματούχων της Federal Reserve που δείχνουν ότι η τράπεζα δεν βιάζεται να πραγματοποιήσει και νέες μειώσεις των επιτοκίων της.

Στην εβδομάδα το δολάριο κερδίζει περίπου 1% έναντι του ευρώ οδηγώντας το κοινό νόμισμα στο 1,1753.

Το ιαπωνικό γεν στο μεταξύ χάνει έδαφος μετά τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο δομικός πληθωρισμός επιβράδυνε σε χαμηλό δύο ετών τον Ιανουάριο, στο 2%. Στην εβδομάδα, το δολάριο κερδίζει 1,6% στα 155,2 γεν.

Στη Wall Street οι μετοχές υποχώρησαν στον απόηχο της ανακοίνωσης της Blue Owl Capital ότι θα περιορίσει τη ρευστότητα των επενδυτών μετά την πώληση δανειακών περιουσιακών στοιχείων αξίας 1,4 δισ. δολ., προκαλώντας ανησυχίες στους επενδυτές για απώλειες στον τομέα των ιδιωτικών δανείων. Η μετοχή της Blue Owl Capital υποχώρησε κατά 6%, ενώ η Blackstone και η Apollo Global Management έχασαν πάνω από 5%.