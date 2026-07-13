Απώλειες στη Wall Street με πιέσεις από την τεχνολογία

Απώλειες καταγράφουν οι τρεις βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο και ιδιαίτερα τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών να δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν αρνητικά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων μέσα στην εβδομάδα.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones χάνει 0,30% στις 52.480 μονάδες ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 1,33% στις 25.932 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,67% στις 7.524 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται ο κλάδος των ημιαγωγών. Η μετοχή της SK Hynix, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή τη διαπραγμάτευσή της στο Nasdaq με άνοδο 13%, υποχωρεί κατά 15% στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Απώλειες 4% σημειώνουν οι Micron Technology και Sandisk, ενώ η Seagate Technology υποχωρεί κατά 3%. Πτωτικά κινούνται επίσης οι Advanced Micro Devices (AMD) και Intel, με απώλειες περίπου 2%.

Το επενδυτικό κλίμα επιβαρύνεται από τις νέες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αντάλλαξαν νέες αεροπορικές επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι στοχοποίησε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου και ότι προχώρησε στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, δηλώνοντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Οι εξελίξεις ωθούν ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου, αν και έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά της ημέρας. Το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύεται περίπου 3% στα 73,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα είχε φθάσει έως τα 75,08 δολάρια. Το Brent κερδίζει επίσης 3%, διαμορφούμενο στα 78,52 δολάρια, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 79,80 δολάρια.

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η εβδομάδα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς 28 εταιρείες του δείκτη S&P 500 ανακοινώνουν οικονομικά μεγέθη δεύτερου τριμήνου. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo, ενώ αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιεύσουν επίσης οι Netflix, Johnson & Johnson και UnitedHealth.

Οι προσδοκίες για την περίοδο των αποτελεσμάτων παραμένουν υψηλές, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 23% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο κλάδος της τεχνολογίας και κατά πόσο οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχίσουν να στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται επίσης στα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, καθώς την Τρίτη αναμένεται να δημοσιευθεί ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) Ιουνίου, ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει τις εκτιμήσεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.