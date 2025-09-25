Απώλειες για το πετρέλαιο την Πέμπτη, με τα υψηλά των εφτά εβδομάδων

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν για την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές να κατοχυρώνουν τα χθεσινά κέρδη που έφεραν τον «μαύρο χρυσό» σε υψηλό εφτά εβδομάδων.

Μετά από τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Νοεμβρίου- έχαναν 0,38% στα 69,06 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- υποχωρούσαν 0,42% στα 64,72 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Οκτωβρίου- ανέβαιναν 0,7% στα 32,12 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο 2,5% την Τετάρτη, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από την 1η Αυγούστου, λόγω της απροσδόκητης πτώσης των εβδομαδιαίων αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ και των ανησυχιών ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας θα μπορούσαν να διαταράξουν τον εφοδιασμό των αγορών.

«Το πετρέλαιο φαίνεται να φτάνει στο ανώτατο όριο, με χαμηλότερη (εποχική) ζήτηση και αύξηση των προμηθειών του OPEC+ στο 4ο τρίμηνο. Οι πρόσφατες αυξήσεις φαίνονται να οφείλονται περισσότερο στο κλίμα παρά σε θεμελιώδεις παράγοντες, οπότε, εκτός αν προκύψει κάποιο νέο σοκ, το Brent πιθανότατα θα σταθεροποιηθεί με ελαφρά πτωτική τάση», δήλωσε η Πριγιάνκα Σαχντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

Ενώ ορισμένες ανησυχίες της αγοράς παρέμειναν σχετικά με τις διαταραχές στην προσφορά της Ρωσίας, η Haitong Securities ανέφερε σε έκθεση ότι ένας άλλος βασικός παράγοντας πίσω από την ανθεκτικότητα του πετρελαίου ήταν η απουσία σημαντικής πτωτικής πίεσης από τα θεμελιώδη στοιχεία προσφοράς-ζήτησης τις τελευταίες εβδομάδες.

Καθώς η περίοδος αιχμής της ζήτησης τελειώνει σταδιακά, οι προσδοκίες για αυξανόμενες πιέσεις υπερπροσφοράς δεν έχουν ακόμη αντικατοπτριστεί στις τιμές.

Υπογραμμίζοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών όσον αφορά τη ζήτηση, μια έκθεση της JP Morgan την Τετάρτη ανέφερε ότι ο αριθμός των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο δείχνει μόνο μια μικρή αύξηση 0,2% σε ετήσια βάση, μια αξιοσημείωτη επιβράδυνση σε σχέση με την ισχυρή αύξηση 1% που σημειώθηκε τους δύο προηγούμενους μήνες.

«Ομοίως, η ζήτηση βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αρχίσει να μειώνεται, αντανακλώντας την ευρύτερη επιβράδυνση στις ταξιδιωτικές τάσεις», ανέφερε ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος.