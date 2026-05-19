Απώλειες 1,12% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Μολονότι ο Γενικός Δείκτης ξεκίνησε με τις καλύτερες διαθέσεις, σημειώνοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό +0,67%, μολαταύτα η κατάσταση αντεστράφη σταδιακά, ώστε στο κλείσιμο να καταγράψει απώλειες 1,12% στις 2211 μονάδες.

Και μάλιστα, η προαναφερθείσα συμπεριφορά αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα συνυπολογίζοντας ότι οι λοιπές ευρωαγορές κινήθηκαν έντονα ανοδικά, ενδεικτικά ο γερμανικός DAX40 κέρδιζε 1,3%, κινούμενος μόνιμα σε θετικό έδαφος.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν μέτρια στα 280 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 23 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Και προφανώς, όλη η ρευστότητα έχει μετακινηθεί προς τη ΔΕΗ, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη, απαιτώντας από τους ενδιαφερόμενους να «δεσμεύσουν» χρήματα για τη συμμετοχή.

Υπενθυμίζοντας το χρονοδιάγραμμα, αύριο λήγει η Δημόσια Προσφορά, την 21η καθορίζεται η τιμή διάθεσης και την 25η (Δευτέρα) αποδεσμεύονται τα κεφάλαια των επενδυτών.

Οίκοθεν νοείται ότι δεδομένου ότι παρήλθε η ημερομηνία καταγραφής σχετικά με το δικαίωμα της κατά προτεραιότητα κατανομής (οι «παλαιοί» μέτοχοι, δηλαδή), χρειάζεται προσοχή στο σενάριο που κάποιοι θελήσουν να πουλήσουν τις «μάνες», κλειδώνοντας ένα κέρδος (το οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί πριν την ανακοίνωση της τιμής διάθεσης).

Εν πάση περιπτώσει, η αγορά δεν στάθηκε στο ύψος της, με τους αγοραστές να απουσιάζουν στο δεύτερο μισό της συνεδρίασης, ώστε να επιτραπεί περαιτέρω πλαγιολίσθηση, και μονάχα προς το κλείσιμο υπήρξαν κάποιες προσπάθειες να βελτιωθεί το κλίμα.

Και για τον Γενικό Δείκτη, η αδυναμία να κατοχυρωθούν οι 2245 μονάδες (υψηλό ημέρας 2251) γεννά ανησυχία, μιας και εκεί εντοπίζεται η αντίσταση στο πτωτικό momentum του Μαΐου, με επόμενη στάση τις 2190.

Στη σημερινή πτώση, οι τραπεζικές μετοχές συμμετείχαν μεν, αλλά δεν πρωταγωνίστησαν, καθώς ο παραδοσιακά επιθετικός ΔΤΡ έχασε «μόλις» 1,53%.

Απεναντίας, ισχυρές πωλήσεις είδαν οι δύο από τις τρεις μεγάλες μετοχές του Ομίλου Viohalco, ΕΛΧΑ (-8,03%) και CENER (-5,25%), με απώλειες % και % αντίστοιχα. Και μάλιστα, ήταν η δεύτερη τέτοια συνεχόμενη ημέρα, και παρά το ότι είναι πρωταθλήτριες σε σωρευτική απόδοση 12μήνου (+130% και +155%), βρίσκονται να χάνουν περίπου 10% από τις πρόσφατες κορυφές τους.

Επιπλέον, οι AKTR, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΤΙΤC υπερέβαλαν στην πτώση, αναλογιζόμενοι τον αμυντικό χαρακτήρα του τρίτου και την απαράμιλλη πολύμηνη ανθεκτικότητα των πρώτων δύο.

Σταθεροποιητικά κινήθηκαν οι ΟΤΕ και ΕΕΕ, που με τη στάθμισή τους βελτίωσαν τη συνολική εικόνα.

Τέλος, δεύτερο limit down για τον ΤΡΑΣΤΟΡA, όπου συνεχίζεται η κερδοσκοπική επίθεση εις βάρος των νέων τίτλων από την ΑΜΚ, που μπήκαν εχθές.