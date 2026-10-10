Αποκτάει μορφή το ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον νομό Θεσσαλονίκης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Σχηματοποιείται σταδιακά το ψηφοδέλτιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην Α’ και Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Η νέα εξέλιξη είναι, ότι η Έφη Αχτσιόγλου δεν θα είναι στην λίστα της Α’ Θεσσαλονίκης, αφού τελικά θα είναι υποψήφια βουλευτής στον Δυτικό τομέα Αθηνών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το όνομα της ακουγόταν έντονα, καθώς διατηρεί στενούς δεσμούς με την πόλη. Στην τελική απόφαση συνέβαλαν οι οικογενειακές της υποχρεώσεις, μια και είναι μητέρα δύο ανήλικων παιδιών. Παράλληλα η συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή αυτή της Δυτικής Αθήνας απαιτεί πρόσθετη ενίσχυση, αφού πρόκειται από τις κρίσιμες περιφέρειες στις οποίες θέλει να πάρει καλό ποσοστό η ΕΛ.Α.Σ.

Την ίδια ώρα πάντως στην Α’ Θεσσαλονίκης δείχνει να πλησιάζει πιο πολύ η Πόπη Τσαπανίδου. Η γνωστή δημοσιογράφος, όπως όλα δείχνουν, μάλλον θα επιστρέψει στην πόλη της αυτή τη φορά διεκδικώντας μία βουλευτική έδρα. Μαζί με την αναπληρώτρια τομεάρχη εργασίας Νεκταρία – Ελευθερία Αγγελάκη, την αναπληρώτρια τομεάρχη αθλητισμού Βασιλική Τσικλή, την αναπληρώτρια ενέργειας και περιβάλλοντος Πένυ Αντωνίου, αλλά και τα μέλη του εθνικού συμβουλίου Κυβέλη Μάρδα και Άντζελα Καλλούλι θα αποτελέσουν τον κορμό των γυναικών για τη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Σε ότι αφορά τον ανδρικό πληθυσμό ο αναπληρωτής τομεάρχης προστασίας του πολίτη Αντώνης Σαουλίδης, το μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του ιδρύματος Αλέξης Τσίπρας Άρης Στυλιανού, και τα μέλη του εθνικού συμβουλίου ο δημοσιογράφος Άκης Σακισλόγλου, ο τραπεζικός Αντώνης Ελευθεριάδης και ο Μίλτος Τόσκας είναι πιθανοί υποψήφιοι. Άγνωστο είναι τι θα γίνει με τον Σπύρο Πέγκα, υποψήφιο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ως επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “Θεσσαλονίκη για Όλους”. Ο ίδιος ήταν παρών στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του κ. Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, δίνοντας τροφή για πιθανή υποψηφιότητα του.

Σε ότι αφορά την Β’ περιφέρεια: Ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Νίκος Νυφούδης, το μέλος του εθνικού συμβουλίου Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος, μαζί με την δημοσιογράφο Δώρα Αυγέρη φαίνεται να είναι κοντά. Εδώ θα πρέπει να προστεθεί και η Χρύσα Γκαβανίδου, που αν και στις εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στην Α Θεσσαλονίκης, φαίνεται πως εκτός από κόμμα θα αλλάξει και εκλογική περιφέρεια.

Επίσης ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της Κατερίνας Νοτοπούλου. Η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. είναι από αυτούς που παραιτήθηκαν και πλέον περιμένει να αξιοποιηθεί.

Να σημειωθεί πως οι πρώτες ανακοινώσεις, ως προς τους υποψήφιους βουλευτές, αναμένεται να γίνουν τον Νοέμβριο.

Περιμένουν οι ανεξάρτητοι

Την ίδια ώρα μία σειρά από ανεξάρτητους βουλευτές περιμένουν στον προθάλαμο της “Αμαλίας”. Ωστόσο οι περιπτώσεις τους είναι διαφορετικές. Για παράδειγμα ο Σωκράτης Φάμελλος, που μετά την αποχώρηση του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. τηρεί στάση αναμονής. Το τελευταίο χρονικό διάστημα πάντως εμφανίζει έντονη κινητικότητα. Επίσης αν τελικά προσχωρήσει στην ΕΛ.Α.Σ. με ποιους όρους θα γίνει; Διότι από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. να βρεθεί υποψήφιος βουλευτής στην Β Θεσσαλονίκης μοιάζει άκομψο. Σχεδόν αντίστοιχη και η περίπτωση του Αλέξη Χαρίτση μέχρι πρότινος επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

Ακόμη η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ναι μεν έχει συμφωνήσει με τον κ. Τσίπρα, ωστόσο ακόμη δεν έχει παραιτηθεί από βουλευτής. Διαφορετική και η περίπτωση της Πόπης Τσαπανίδου, που αν παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή επικρατείας, ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο στην Βουλή του Στέφανου Κασσελάκη.

Σήμα από τον πρώην πρωθυπουργό περιμένουν ακόμη οι: Κώστας Μπάρκας,, Καλλιόπη Βέττα, Μαρίνα Κοντοτόλη, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Σαρακιώτης, Γιώργος Ψυχογιός, Γιώργος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μίλτος Ζαμπάρας, Αθηνά Λινού, Νάσος Ηλιόπουλος, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Διονύσης Καλαματιανός.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ