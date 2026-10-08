Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100 της Άμεσης Δράσης και του 199 της Πυροσβεστικής, είχαν «πέσει» λόγω εργασιών στο δίκτυο

Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 16:00 το πρόβλημα που είχε προκύψει στα τριψήφια της Άμεσης Δράσης και της Πυροσβεστικής λόγω εργασιών στο δίκτυο και οδήγησε τις υπηρεσίες στο να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματα στο 112.

Το πρόβλημα αφορούσε σε δυσλειτουργίες λόγω τεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε πάροχος σταθερής τηλεφωνίας σε πλατφόρμες τριψήφιων αριθμών.

Νωρίτερα, τόσο το 100 όσο και το 199 δεν ήταν προσβάσιμα για τους πολίτες, όπως είχε γίνει γνωστό από ανακοινώσεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι πολίτες καλούνταν να επικοινωνούν με το 112 λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας. Από την πλευρά του το Πυροσβεστικό Σώμα ενημέρωνε ότι λόγω των εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας προκλήθηκε δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και καλούσε τους πολίτες να επικοινωνούν με το 112.

Εναλλακτικά, κατά τόπους, οι πολίτες μπορούσαν να καλούν στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στα κάτωθι τηλέφωνα: