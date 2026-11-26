Έναν χρόνο ζωής στερεί από τους Ευρωπαίους το αλκοόλ, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα του ΟΟΣΑ και της Κομισιόν, με την Ελλάδα, να κατατάσσεται στις χώρες με τη μικρότερη κατανάλωση αλκοόλ .

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση «Health at a Glance: Europe 2026» που δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου, η ετήσια κατανάλωση καθαρού αλκοόλ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2024 στα 6,7 λίτρα ανά κάτοικο ηλικίας 15 ετών και άνω, έναντι 9,4 λίτρων κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χαμηλότερη κατανάλωση καταγράφεται μόνο στην Κύπρο, με 4,5 λίτρα, ενώ ακολουθούν τη χώρα μας η Φινλανδία με 7,2 λίτρα, η Σουηδία και η Ολλανδία με 7,3 λίτρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Απεναντίας στην Πορτογαλία καταγράφεται κατανάλωση 11,9 λίτρα ετησίως, ενώ υψηλά επίπεδα κατανάλωσης καταγράφονται επίσης στη Λετονία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία και την Ισπανία.

Χαμηλή κατανάλωση, αλλά υπερβολική – Πώς εξηγείται το παράδοξο

Να σημειωθεί όμως, ότι, παρά τη χαμηλή συνολική κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα, καταγράφεται υπερβολική κατανάλωση και δη στις μικρότερες ηλικίες. Πώς γίνεται αυτό; Περισσότερο από το 40% των ερωτηθέντων στη χώρα μας δήλωνε ότι καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, έναντι μέσου όρου 27% στις 27 χώρες του ΟΟΣΑ για τις οποίες υπήρχαν σχετικά στοιχεία.

Αυτό σημαίνει ότι η χαμηλή μέση ετήσια κατανάλωση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ασφαλέστερες συνήθειες. Η συγκέντρωση της κατανάλωσης σε λίγες ώρες, όπως κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο δηλητηρίασης από αλκοόλ, τροχαίων ατυχημάτων και τραυματισμών.

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες περιόρισαν περισσότερο το αλκοόλ

Την τελευταία δεκαετία καταγράφεται γενικότερη τάση περιορισμού του αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος υποχώρησε από τα 10,1 λίτρα το 2014 στα 9,4 λίτρα το 2024, με τον ΟΟΣΑ να υπολογίζει τη μείωση σε περίπου 6%.

Οκτώ χώρες πέτυχαν μείωση τουλάχιστον 10%, εκπληρώνοντας τον στόχο που είχε τεθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για το αλκοόλ.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στη Λιθουανία, όπου εφαρμόστηκαν αυστηρότερα μέτρα ελέγχου της κατανάλωσης αλκοόλ μεταξύ 2016 και 2018.

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η Κροατία, με αύξηση τουλάχιστον 10% μέσα στη δεκαετία.

Οι μεγαλύτεροι πίνουν συχνότερα, οι νέοι υπερβολικά

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορές στις συνήθειες κατανάλωσης μεταξύ των ηλικιακών ομάδων.

Το 2025, μόλις το 2,1% των Ευρωπαίων ηλικίας 25 έως 34 ετών δήλωνε ότι καταναλώνει καθημερινά αλκοόλ. Το ποσοστό αυξανόταν στο 5,5% στις ηλικίες 50 έως 64 ετών και έφθανε στο 8,9% στους άνω των 65 ετών.

Ωστόσο, οι νεότεροι εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση για επεισοδιακή υπερβολική κατανάλωση.

Με βάση τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά στοιχεία του 2019, τρεις στους δέκα νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών ανέφεραν τουλάχιστον ένα τέτοιο επεισόδιο τον μήνα.

Τριπλάσιο το ποσοστό των ανδρών που πίνουν καθημερινά

Σημαντικές αποκλίσεις εντοπίζονται και μεταξύ των δύο φύλων. Συγκεκριμένα, το 7,5% των ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωνε το 2025 ότι καταναλώνει καθημερινά αλκοόλ, έναντι 2,5% των γυναικών.

Η μεγαλύτερη απόκλιση καταγράφεται στην Πορτογαλία, όπου περισσότεροι από ένας στους τέσσερις άνδρες (27%) καταναλώνουν καθημερινά αλκοόλ, έναντι 6,8% των γυναικών. OECD

Περισσότεροι από 125.000 πρόωροι θάνατοι ετησίως

Ο ΟΟΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εκτιμώντας πως, η επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ εκτιμάται ότι θα ευθύνεται για περισσότερους από 125.000 πρόωρους θανάτους ετησίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνοντας κατά έναν χρόνο το μέσο προσδόκιμο ζωής σε σχέση με ένα σενάριο χωρίς τέτοια κατανάλωση.

Το αλκοόλ συνδέεται με την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων, μεταξύ των οποίων αρκετές μορφές καρκίνου, καθώς και με αυξημένο κίνδυνο τραυματισμών.

Παράλληλα, το οικονομικό κόστος υπολογίζεται ότι κυμαίνεται μεταξύ 0,4% και 1,5% του ΑΕΠ στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. OECD