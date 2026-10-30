Αποκαλυπτικά στοιχεία για την αστεγία: Οικονομικοί λόγοι για το 72,2% – Άνω των 50 ετών το 62%

«Φως» στους λόγους που οδηγούνται στην αστεγία οι συμπολίτες μας ρίχνει έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή για το φαινόμενο στην Αθήνα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι οικονομικοί είναι οι λόγοι που οδηγήθηκαν στο δρόμο για το 72,2% των αστέγων.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το 71% των καταγεγραμμένων αστέγων ήταν άνδρες και το 29% γυναίκες, ενώ το 69,9% ήταν Έλληνες. Ως προς την ηλικιακή σύνθεση, το 62% ήταν άνω των 50 ετών, ενώ οι νέοι κάτω των 30 ετών δεν ξεπερνούσαν το 8%.

Παράλληλα, το 65,8% δήλωσε ότι ζει μόνο του, χωρίς τη στήριξη συντρόφου ή οικογενειακού περιβάλλοντος.

Η έρευνα αναδεικνύει τον χρόνιο χαρακτήρα του φαινομένου. Το 31,6% των καταγεγραμμένων ατόμων βρισκόταν χωρίς αυτόνομη στέγαση για περισσότερα από πέντε χρόνια, ενώ το 24,9% για διάστημα από δύο έως πέντε χρόνια.

Τι τους οδήγησε στην αστεγία

Ως προς τους λόγους απώλειας στέγης, το 72,2% ανέφερε οικονομικές αιτίες, το 37,9% ζητήματα υγείας και εξαρτήσεων και το 30,2% οικογενειακά προβλήματα. Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η αστεγία συνδέεται συχνά με αλληλένδετες οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες και απαιτεί συνδυασμένες παρεμβάσεις στέγασης και υποστήριξης.

Να σημειωθεί ότι, τα στοιχεία αυτά βασίζονται στην καταγραφή αστέγων που έγινε τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή έναν χρόνο πριν, από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το δείγμα ανήλθε σε 681 άτομα, εκ των οποίων 384 εντοπίστηκαν στον δρόμο και 297 μέσω φορέων. Στην καταγραφή δεν περιλαμβάνονται άτομα που διαμένουν σταθερά σε διαμερίσματα ή δομές υποστηριζόμενης διαβίωσης.