ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Αποφυλακίζεται σήμερα (15/9), ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η απόλυσή του από το Κατάστημα Κράτησης Δομοκού αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12:00, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή.

Στην ανακοίνωσή της, η κ. Πανταζή γνωστοποιεί ότι η απόλυση του Ηλία Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού θα πραγματοποιηθεί στις 15/9, σημειώνοντας παράλληλα ότι, σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, πρόκειται για τον μοναδικό Έλληνα κρατούμενο που αποφυλακίζεται έχοντας ολοκληρώσει το σύνολο της ποινής του χωρίς αμετάκλητη καταδίκη.

Η συνήγορος κάνει επίσης λόγο για ζήτημα που, κατά την ίδια, αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το τεκμήριο αθωότητας.

Παράλληλα, στο δελτίο Τύπου της, η Βάσω Πανταζή προαναγγέλλει συνέντευξη Τύπου του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκισή του. Όπως αναφέρει, ο ίδιος αναμένεται να τοποθετηθεί για τα επόμενα πολιτικά του βήματα και ειδικότερα για τις πληροφορίες περί συμμετοχής του στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, προκειμένου, όπως σημειώνει, να μην αναπαράγονται «ανυπόστατες φήμες».

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