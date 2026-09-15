Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης – Ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος

Αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (15/9) από τις φυλακές Δομοκού ο Ηλίας Κασιδιάρης, μετά την ολοκλήρωση της έκτισης της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Η αποφυλάκισή του έγινε στις 12 το μεσημέρι με δεκάδες οπαδούς του να τον περιμένουν έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα.

Κατά την έξοδό του από τη φυλακή ο ίδιος ανακοίνωσε την ίδρυση πολιτικού κόμματος.

«Έχω δώσει τον λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη, δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω. Και απ’ ό,τι βλέπω, δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο, ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης», ανέφερε.

«Βλέπω στην τηλεόραση τους πολιτικούς, όλες αυτές τις ημέρες, πώς κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν, και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην Δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες», πρόσθεσε.

Νωρίτερα η συνήγορος υπεράσπισής του, Βάσω Πανταζή, ανέφερε ότι η κάθοδός του στις εκλογές είναι σίγουρη και πως βρέθηκε νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο.

«Εμείς θα προσφύγουμε στον Άρειο Πάγο για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά σφάλματα και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγος όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη η κάθοδος του κ. Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή, η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 2023», τόνισε.