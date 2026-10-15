«Αποφύγετε συγκρούσεις συμφερόντων» – Η οδηγία Ρούμπιο σε διπλωμάτες μετά την αποπομπή της Γκίλφοϊλ

Σε αυστηρή υπενθύμιση των κανόνων δεοντολογίας προς το προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο , μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα, εν μέσω καταγγελιών για τη συμπεριφορά της κατά την άσκηση των καθηκόντων της.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στάθηκε ιδιαίτερα σε ζητήματα ηθικής, στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους υπαλλήλους του Υπουργείου, υπενθυμίζοντάς τους να «αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων».

«Αναμένω από τους υπαλλήλους να αποφεύγουν τις συγκρούσεις συμφερόντων στην εργασία μας, να ενεργούν αμερόληπτα και να αποφεύγουν τη χρήση των δημόσιων αξιωμάτων μας για ιδιωτικό όφελος», έγραψε ο Ρούμπιο σε υπόμνημα που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας Washington Post.

Και όπως συνεχίζει το αμερικανικό δημοσίευμα:

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία κάποτε ήταν αρραβωνιαστικιά του γιου του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, κατηγορήθηκε για μια σειρά από ηθικές παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από έναν πολιτικό δωρητή 100.000 δολαρίων για να πληρώσει τον προσωπικό της λογαριασμό American Express, σύμφωνα με μια σειρά ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο δεοντολογίας που διογκώθηκε κατά τη διάρκεια διπλωματικού ταξιδιού στην Ελλάδα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο οποίο φάνηκε ενοχλημένος από ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις πράξεις της.

Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε την κατηγορία, αλλά το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Εξωτερικών ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που, όπως και άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει θέματα προσωπικού.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στην εφημερίδα The Post ότι το υπόμνημα του Ρούμπιο «ήταν υπό επεξεργασία εδώ και εβδομάδες».

Ο Τραμπ κράτησε αποστάσεις από την Γκίλφοϊλ, λέγοντας στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι την απέλυσε επειδή δεν του άρεσαν αυτά που διάβασε γι’ αυτήν στα μέσα ενημέρωσης.

«Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό», είπε. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Δεκέμβριο του 2024. «Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσε αυτό που διαβάζαμε», είπε.