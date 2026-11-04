Αποδόθηκε στο κοινό ο βυζαντινός ναός της Μαξιμιανούπολης από την υπ. Πολιτισμού Λ. Μενδώνη

Στο κοινό, ως επισκέψιμο μνημείο, αλλά και με δυνατότητα να χρησιμοποιείται για λατρευτικούς σκοπούς, αποδόθηκε σήμερα από την Yπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη ο περίκεντρος ναός της Μαξιμιανούπολης, στον αρχαιολογικό χώρο κοντά στην Κομοτηνή.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό βυζαντινό μνημείο του 11ου αιώνα, με σπάνια ακανόνιστη εξαγωνική κάτοψη, το οποίο αποκαταστάθηκε και αναδείχθηκε μέσα από έργο του υπουργείου Πολιτισμού, που υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, με χρηματοδότηση περίπου 1,5 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Μία πολύ σημαντική μέρα σήμερα και για το Υπουργείο Πολιτισμού και για την τοπική εκκλησία και για την τοπική κοινωνία, καθώς ένα πολύ σημαντικό μνημείο, ο περίκεντρος ναός της Μαξιμιανούπολης, αποδίδεται πλέον ως επισκέψιμο μνημείο και ως χρήση στη λατρεία, κατά την κρίση βεβαίως της Εκκλησίας», δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού, επισημαίνοντας τη σημασία του έργου για την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της περιοχής.

Όπως υπογράμμισε, ο συγκεκριμένος ναός αποτελεί τη μοναδική απτή μαρτυρία για την ίδια την πόλη. «Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μνημείο, το οποίο είναι και η μόνη στην ουσία απτή μαρτυρία που έχουμε για την πόλη, για τη Μαξιμιανούπολη, η οποία ήταν ένα πολύ σημαντικό κέντρο της Βυζαντινής Περιόδου πάνω στον άξονα της Εγνατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μενδώνη.

Η Υπουργός εξέφρασε, επίσης, την ευχή να εντάξουν τα σχολεία τον ναό στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, ώστε οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής και ευρύτερα της Θράκης, διατηρώντας ζωντανή τη βυζαντινή ορθόδοξη παράδοση.

Η απόδοση του ναού εντάσσεται στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης εργασίας της Υπουργού Πολιτισμού στη Ροδόπη και τον Έβρο, με επίκεντρο την αποκατάσταση και ανάδειξη σημαντικών μνημείων της περιοχής.

Στις προγραμματισμένες επισκέψεις της υπουργού περιλαμβάνονται, ακόμη, αυτοψίες στην Παναγία Κοσμοσώτειρα στις Φέρες και στο Ιμαρέτ της Κομοτηνής.