Αποχώρηση από την παράταξη Ασλανίδη στον δήμο Παύλου Μελά – Ανεξάρτητος ο Κώστας Πάντσης

Ως ανεξάρτητος συνεχίζει την πορεία του στο δημοτικό συμβούλιο Παύλου Μελά ο Κώστας Πάντσης, ο οποίος παραιτήθηκε από την παράταξη του δημάρχου Δημήτρη Ασλανίδη, απευθύνοντας σκληρή κριτική απέναντι στη δημοτική αρχή για τον χειρισμό της σε μια σειρά κομβικών υποθέσεων της περιοχής, από το εργοστάσιο της ΑΓΝΟ και το Καρατάσιου μέχρι το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Ο κ. Πάντσης κατέθεσε χτες την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής ανεξαρτητοποίησης:

” Κύριε Δήμαρχε, κύριε πρόεδρε του Δημοτικού συμβουλίου

Είμαι πλέον πάνω από 27 χρόνια δημοτικός σύμβουλος, ο μακροβιότερος του δημοτικού συμβουλίου.

Όταν ξεκίνησα τη συνεργασία μαζί σου πίστευα ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για το καλό του Δήμου μας και προς όφελος των δημοτών μας. Όταν δώσαμε τα χέρια δεν σου ζήτησα θέσεις και οφίτσια, ούτε μου υποσχέθηκες, καθώς το μέλημά μου είναι το καλό των δημοτών και όχι η προσωπική ανάδειξη.

Από την επομένη των εκλογών όταν ζητούσα να σε ενημερώσω για θέματα που χειρίστηκα από θέση ευθύνης στο παρελθόν, που ταλαιπωρούν τον δήμο μας και βρίσκονται σε στασιμότητα αδιαφόρησες. Όταν με κάλεσες στις 27-12-2023 για να μου δώσεις θέση ευθύνης δεν την αποδέχτηκα, γιατί δεν υπήρχε πλαίσιο πως θα ασκούσα τα καθήκοντα μου, αλλά και για το γεγονός ότι έπρεπε να μπει σειρά και τάξη σε διάφορα σοβαρά θέματα (λειτουργία Υπηρεσιών, ΑΓΝΟ, κοινόχρηστοι χώροι και αυθαίρετα επικίνδυνα κτίσματα επί της οδού ΑΚΡΙΤΩΝ, αυθαίρετα στην οδό Τριποτάμου, Στρατόπεδο Π. Μελά, ρυμοτομικό σχέδιο στρατοπέδου Π. Μελά, καταπατητές δημοτικής γης και άλλα πολλά), με αποτέλεσμα να μην αποδεχτώ την πρόταση που μου έκανες την οποία βέβαια δεν είδα να δίνεις και σε κανέναν άλλον μετά από όσα είπαμε.

Ξεκινώντας τη νέα θητεία ως υπεύθυνος δήμαρχος μαζί με την Τεχνική Υπηρεσία έκανες μια αδιανόητη ενέργεια για την περιοχή της Άνω Ηλιουπόλεως χωρίς καμία ενημέρωση. Πήρες τα χρήματα της μελέτης για την αποκατάσταση της οδού Μακρυγιάννη για να κάνεις ασφαλτόστρωση σε άλλες περιοχές, πράγμα που με εξέθεσε στους συμπολίτες μου. Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις μου το πρόβλημα δεν έχει αποκατασταθεί μέχρι σήμερα, αλλά δίνονται μόνο υποσχέσεις.

Ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Διοικητικές αποβολές καταπατητών από δημοτικούς χώρους χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει τίποτα (Πάρκο Πόντου κλπ). Υπάρχει εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων από τρίτους αλλά καμία ενέργεια για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, την αποβολή τους και την παράδοση των καταπατημένων χώρων στους δημότες μας.

Στην πορεία της θητείας μάθαμε από το διαδίκτυο ότι συζητάς με τον Στρατό και το ΥΕΘΑ για την οικιστική αξιοποίηση του πρώην Στρατοπέδου Καρατάσιου χωρίς να υπάρχει τέτοια θέση στο πρόγραμμα με βάση το οποίο ψηφίστηκε η ΑΛΛΑΓΗ. Διαπραγματεύεσαι με τον Στρατό το Πράσινο στου Καρατάσιου που ήδη έχει θεσμοθετηθεί 75% της έκτασής του (25% συγκεκριμένες κοινωφελείς χρήσεις) με το ΓΠΣ Πολίχνης για το οποίο εγώ και πολλοί άλλοι παλέψαμε για να επιτευχθεί. Και εσύ έρχεσαι να το ανατρέψεις χωρίς να ενημερωθείς για τα πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά θέματα και χωρίς να πάρεις την εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο για τις όποιες συζητήσεις.

Στην συνέχεια ψηφίστηκε από την Ελληνική βουλή ο ν 5223/2025 και ο Δήμος μας δεν είχε καμία αντίδραση. Ούτε να κάνει έγγραφο να δει αν στα ακίνητα που αναφέρονται στον νόμο είναι και το πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου ούτε να κινηθεί κατά της νομοθεσίας στο ΣΤΕ.

Πήρες τα χρήματα από τις Σχολικές Επιτροπές αλλά δεν μας είπες τι εξοικονόμηση πέτυχες για τον Δήμο και τι όφελος είχαν τα σχολεία από αυτήν την κίνηση. Αντίθετα δημιούργησες πρόβλημα στις σχολικές μονάδες και έκανες αχθοφόρους του Διευθυντές των σχολείων.

Μπήκες στις 14-11-2025 στο ΑΓΝΟ με το πρόσχημα να καθαρίσεις τον χώρο με βάση την απόφαση της Πολεοδομίας για τα επικίνδυνα κατεδαφιστέα κτίσματα, η οποία επιτεύχθηκε μετά από πολύχρονους αγώνες, δικών μου και συνδημοτών. Μπήκες χωρίς σχέδιο, έδωσες δικαιώματα στους φερόμενους ιδιοκτήτες και εγκατέλειψες άρον άρον την κατεδάφιση αφήνοντας τα γκρεμισμένα στην μέση. Την εντολή για την κατεδάφιση των επικινδύνων της ΑΓΝΟ δεν την υπέγραψες εσύ. Βέβαια τον τοίχο επί της Ιασωνίδου που είναι έτοιμος να πέσει και να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις δεν τον έχει δει κανένας, ούτε σας έχει ενημερώσει η Πολεοδομία για την Επικινδυνότητα και για τις ενέργειες που έχουν μείνει στην μέση χωρίς απόδοση ευθυνών.

Βγήκε η απόφαση του ΣτΕ για την μη ανάκληση του τίτλου παραχώρησης του χώρου της ΑΓΝΟ στους αγελαδοτρόφους, καμία ενημέρωση για περαιτέρω ενέργειες, καμία προσπάθεια για τη διαφύλαξη ενός κρίσιμου χώρου πρασίνου για την περιοχή της Πρόνοιας, όταν όπως έχω δηλώσει στο ΔΣ για την αποκατάσταση των προσφύγων που θα έπαιρναν ακίνητα μέσα στο ΑΓΝΟ 0 δήμος Σταυρούπολης το 1965 παραχώρησε αντίστοιχο χώρο 15 στρεμμάτων από την δωρεά των Λαζαριστών. Άρα το ΑΓΝΟ ανήκει στον δήμο μας, αλλά ενέργεια καμία από μέρους σου.

Έχω αναφέρει στο ΔΣ για το ρυμοτομικό του Στρατοπέδου Π. Μελά και για την νομιμότητα των αναψυκτηρίων και όταν το αναφέρω με κοιτάτε σαν εξωγήινο. Ποτέ όμως δεν ζήτησες να ενημερωθείς από μένα για το πρόβλημα που θέτω, όχι για τη δημιουργία προβλημάτων αλλά για τη νόμιμη κατασκευή και λειτουργία όλων των απαιτούμενων για τη λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου εγκαταστάσεων.

Ακολούθως ανακάλυψες με χαρά πόσο συμφέρουσες είναι οι απευθείας αναθέσεις. Έτσι άρχισες να σπας τα έργα, τις προμήθειες κλπ στο ποσό των απευθείας αναθέσεων και να μοιράζεις απευθείας αναθέσεις γιατί το επιτρέπει ο νόμος.

Αν αυτήν την πολιτική την περιλάμβανες στο προεκλογικό σου πρόγραμμα εγώ (και άλλοι) δεν θα ήμουν μαζί σου και εσύ είναι σίγουρο πως δεν θα ήσουν Δήμαρχος. Ότι μπορεί να δοθεί για απευθείας ανάθεση το δίνεις, ο Δήμος μας κινείται ανεξέλεγκτα σε ρυθμούς απευθείας αναθέσεων. Έδωσες και τον προϋπολογισμό για την κατεδάφιση της ΑΓΝΟ κάτι απλό για έναν μηχανικό, που θα μπορούσε να γίνει από τους μηχανικούς του Δήμου μας και βέβαια για λόγους ανάπτυξης!!!!!! της Περιφέρειας το έδωσες σε εταιρεία στα Ιωάννινα όπως και άλλα.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα στον δήμο μας δεν έχει προγραμματιστεί ούτε ένα μεγάλο έργο και αυτό γιατί τα χρήματα σπαταλούνται σε αχρείαστες απευθείας αναθέσεις. Οι απευθείας αναθέσεις μπορεί να είναι νόμιμες αλλά δεν μπορεί να είναι ο κανόνας στην λειτουργία ενός οργανισμού και εσύ τον έχεις κάνει κανόνα.

Και ενώ δεν προγραμματίζουμε έργα με διαγωνισμό χάσαμε και την χρηματοδότηση 5.700.000€ για το κολυμβητήριο μας στην Άνω Ηλιούπολη. Και δεν λέω ψέματα. Χάσατε την ευκαιρία που σας προτάθηκε να γίνει κλειστό και να δέχεται διεθνείς αγώνες, πράγμα που θα αναβάθμιζε την περιοχή, τελικά την χρηματοδότηση την πήρε το Ωραιόκαστρο.

Στο μόνο που πάει καλά η διοίκηση είναι στα θεάματα αλλά αυτό γίνεται εις βάρος του προϋπολογισμού και της πραγματικής ανάπτυξης που οφείλεις να στηρίξεις αλλά δεν το κάνεις.

Οι κακές (έτσι θέλω να πιστεύω) οι γλώσσες μιλάνε για κακή κατάσταση στα οικονομικά του Δήμου και συζητείται η ανάγκη προσφυγής σε δανεισμό, ακούω την μια 2,5 εκατ., την άλλη 3,5 εκατ., τώρα ακούγεται για δανεισμό 4,5 εκατ. €, θέλω να πιστεύω ότι είναι ψέματα.

Την κλονισμένη εμπιστοσύνη μου στην διοίκηση ήρθε τελικά να κλονίσει έτι περαιτέρω ο πρόσφατος χειρισμός από την ΔΕ και η κάλυψη που παρείχες στον πρόεδρο για την υπόθεση των κοινοχρήστων χώρων επί της οδού ΑΚΡΙΤΩΝ, με την απόφαση της ΔΕ, περί μη προσφυγής στον Άρειο Πάγο για την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, σε αντίθεση με τα όσα αναφέρουν στις εισηγήσεις τους οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεοδομίας και της Νομικής υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίες εισηγούνται να γίνει προσφυγή στον Άρειο Πάγο. Ο δεκαετής αγώνας των υπηρεσιών του δήμου και ο προσωπικός μου αγώνας πάει στον βρόντο με άγνωστες συνέπειες για τα οικονομικά του Δήμου, με άγνωστο και το ποσό που τελικά θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος εξ αιτίας των ενέργειων σας, που δεν κατέφυγε ο δήμος στην έκδοση αμετάκλητης απόφασης είναι άγνωστο αν θα καταφέρει να τα πάρει πίσω αυτά που με τις ενέργειες σας θα κληθεί να καταβάλλει, παρόλες τις ενέργειες προσεπίκλησης που έγιναν ως τώρα. Επίσης ενώ από το 2023 έχουν οριστεί δικηγόροι για ενέργειες για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Κτηματολόγιο για τους κοινόχρηστους χώρους επί της οδού Ακριτών, αυτές οι ενέργειες σταμάτησαν χωρίς να έχει εκδοθεί απόφαση από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Αυτό βέβαια μέτρησε και αρνητικά στο Εφετείο της υπόθεσης για το ιδιοκτησιακό ζήτημα των κοινοχρήστων χώρων επί της οδού Ακριτών. Η μη προσφυγή για τα ΚΑΕΚ της ΑΚΡΙΤΩΝ δείχνει ότι οι ενέργειες μη υποστήριξης της δημοτικής περιουσίας στην Τερψιθέα την είχατε δρομολογήσει από καιρό και δεν ήταν ενέργεια της στιγμής.

Κάτω από το κλίμα που έχετε δημιουργήσει και αφού κάθισε η σκόνη των πανηγυριών από τα εγκαίνια του ΜΠΠΜ σας αναφέρω ότι, δεν μπορώ να συνεχίσω να παραμένω μέλος της ομάδας διοίκησης και από εδώ και πέρα θα υπηρετήσω τους δημότες ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ δημοτικός σύμβουλος προσφέροντας στον τόπο μας μέσα από τον έλεγχο της διοίκησης σας.

Παρακαλώ να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες και να ενημερώσετε το Σώμα”.