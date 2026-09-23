Αποχώρησε ο εκπρόσωπος των ΗΠΑ την ώρα της ομιλίας του Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ

Μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο μοναδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ που βρισκόταν στην αίθουσα αποχώρησε.

Ο Πεζεσκιάν άρχισε την ομιλία του απαντώντας στα όσα είχε πει μία ημέρα νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, λέγοντας ότι «ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μας περιέγραψε ως τρομοκράτες. Εμείς υπήρξαμε θύματα της τρομοκρατίας».

Την ώρα που έκανε αυτές τις δηλώσεις, ο Αμερικανός εκπρόσωπος σηκώθηκε από τη θέση του και αποχώρησε από την αίθουσα.