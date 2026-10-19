Αποχώρησε από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ιδρυτικό μέλος με αιχμές κατά της Καρυστιανού

Την αποχώρησή του από το Κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία .. Μαρία Καρυστιανού» ανακοίνωσε ο Ζήσης Μούκας, νομικός και ανώτατος αξιωματικός εν αποστρατεία, με ανάρτησή του, στην οποία αφήνει αιχμές για τη συμπεριφορά της ηγεσίας και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού φορέα.

Ο κ. Μούκας αναφέρει ότι ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Κινήματος, έχοντας υπογράψει τη Διακήρυξή του, και υποστηρίζει ότι από την ίδρυσή του προσέφερε συστηματικά χρόνο, προσωπική εργασία και πόρους για την ενίσχυσή του.

Όπως περιγράφει, συμμετείχε στην οργάνωση και στις εκδηλώσεις, στη δημιουργία και υποστήριξη πυρήνων, καθώς και στην προσέλκυση μελών, δωρητών και χορηγών. Παράλληλα, αναφέρει ότι συνέβαλε στη διαμόρφωση και λειτουργία των γραφείων του Κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά του έγινε χωρίς να επιδιώκει ανταλλάγματα.

«Δεν είναι η θέση που με απογοητεύει, είναι η συμπεριφορά»

Εξηγώντας τους λόγους της απόφασής του, ο Ζήσης Μούκας απορρίπτει το ενδεχόμενο η αποχώρησή του να συνδέεται με την επιδίωξη κάποιας θέσης.

«Το ζήτημα για μένα είναι βαθύτερο», σημειώνει, περιγράφοντας ότι, όταν χρειάστηκε να λάβει απάντηση σε ένα αίτημά του, όπως αναφέρει, αντιμετώπισε σιωπή, αναπάντητα τηλεφωνήματα και μηνύματα χωρίς ανταπόκριση.

«Τότε δεν είναι η θέση που τον απογοητεύει. Είναι η συμπεριφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε δημόσια, όπως υποστηρίζει, μια παραδρομή, εκτιμώντας ότι δημιουργήθηκε η εντύπωση πως η μέχρι τότε παρουσία και προσφορά του ήταν ένα λάθος που έπρεπε να διορθωθεί.

Ο ίδιος κάνει λόγο για απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι σε ένα μέλος που προσέφερε εθελοντικά, ενώ θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο οι αρχές της ενότητας και του σεβασμού εφαρμόζονται στην πράξη, ιδιαίτερα ενόψει της προεκλογικής περιόδου.

«Οι αρχές και οι αξίες δεν αντανακλώνται στον τρόπο λειτουργίας του Κινήματος»

Στην ανάρτησή του, ο κ. Μούκας υποστηρίζει ότι η απόφασή του συνδέεται με τη διαπίστωσή του πως οι αρχές στις οποίες πίστεψε δεν αντανακλώνται στον τρόπο λειτουργίας του Κινήματος και στην αντιμετώπιση των μελών του.

«Η προσφορά, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η δημοκρατία και η αξιοκρατία δεν είναι για μένα απλές διακηρύξεις ούτε διαπραγματεύσιμες αρχές», τονίζει, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παραμείνει σε έναν πολιτικό χώρο όταν αυτές δεν εφαρμόζονται στην πράξη.

Κλείνοντας, ευχαριστεί όσους συνεργάστηκε μαζί τους για την εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύχθηκαν, ενώ τους εύχεται καλή συνέχεια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μούκα:

«Φίλες και φίλοι,

θέλω να σας ενημερώσω προσωπικά για την απόφασή μου να αποχωρήσω από το Κίνημα «ΕΛΠΙΔΑ για την δημοκρατία .. Μαρία Καρυστιανου.»

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Είμαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του, έχοντας υπογράψει τη Διακήρυξή του, και από ίδρυσής του παρέμεινα σταθερά παρών, προσφέροντας αδιαμφισβήτητα χρόνο, κόπο, προσωπική δουλειά και, πολλές φορές, προσωπικούς πόρους, με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση του Κινήματος.

Όσοι με γνωρίσατε είδατε ότι δεν περιορίστηκα σε έναν τίτλο ή σε μια τυπική ιδιότητα. Βοήθησα όπου και όσο μπορούσα: στην οργάνωση, στις εκδηλώσεις, στη δημιουργία και στήριξη πυρήνων, στην προσέλκυση ανθρώπων, δωρητών και χορηγών, στη διαμόρφωση και λειτουργία των γραφείων και σε πολλές ακόμη ανάγκες που προέκυψαν. Ήμουν παρών ακόμη και όταν αυτό απαιτούσε να βάλω στην άκρη προσωπικές μου υποχρεώσεις. Και όλα αυτά, όπως προσπάθησα να κάνω πάντοτε, διακριτικά και χωρίς να ζητώ ανταλλάγματα.

Ήταν ιδιαίτερη τιμή που σας γνώρισα προσωπικά, σας μίλησα για το Κίνημα και προσπάθησα ειλικρινά να σας μεταφέρω την πίστη μου ότι μπορεί να αποτελέσει κάτι διαφορετικό για την πατρίδα μας.

Γι’ αυτό και η απόφασή μου δεν έχει να κάνει με κάποια «καρέκλα», όπως πιθανόν κάποιοι θα επιχειρήσουν να την παρουσιάσουν. Αν αυτό ήταν το ζητούμενο, θα είχα επιλέξει έναν πολύ διαφορετικό δρόμο.

Το ζήτημα για μένα είναι βαθύτερο: όταν ένας άνθρωπος προσφέρει επί μήνες ουσιαστικά και αποδεδειγμένα και, όταν έρθει η στιγμή να του δοθεί μια απλή απάντηση σε ένα εύλογο αίτημά του, αντιμετωπίζεται με σιωπή, με τηλεφωνήματα που δεν απαντώνται και μηνύματα που μένουν χωρίς απάντηση, τότε δεν είναι η θέση που τον απογοητεύει. Είναι η συμπεριφορά.

Και όταν μάλιστα η δημόσια αντιμετώπιση μιας παραδρομής καταλήγει να δημιουργεί την εντύπωση ότι η μέχρι τότε παρουσία και προσφορά του ήταν περίπου ένα λάθος που έπρεπε να «διορθωθεί», τότε αισθάνομαι ότι προσβάλλεται όχι η φιλοδοξία μου, αλλά η αξιοπρέπειά μου.

Πρόκειται για μια συμπεριφορά απαξιωτική και με στοιχεία έπαρσης απέναντι σε ένα μέλος – εθελοντή, ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όπου το Κίνημα θα έπρεπε να οργανώνεται και η συστράτευση, η ενότητα και ο σεβασμός στους ανθρώπους που το στηρίζουν θα έπρεπε να αποτελούν αυτονόητες αρχές. Η στάση αυτή με κάνει να αναρωτιέμαι σοβαρά πώς θα αντιμετωπίζονται αύριο το απλό μέλος του Κινήματος και κάθε Έλληνας συμπολίτης μου, όταν η ηγεσία του βρεθεί σε θέσεις εξουσίας.

Η απόφασή μου να αποχωρήσω οφείλεται ακριβώς στη διαπίστωση ότι οι αρχές και οι αξίες στις οποίες πίστεψα και για τις οποίες επέλεξα να προσφέρω δεν αντανακλώνται τελικά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το Κίνημα και αντιμετωπίζει τους ανθρώπους του. Η προσφορά, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η δημοκρατία και η αξιοκρατία δεν είναι για μένα απλές διακηρύξεις ούτε διαπραγματεύσιμες αρχές. Είναι προϋποθέσεις για κάθε πολιτικό χώρο που φιλοδοξεί να αλλάξει τα πράγματα στην πατρίδα μας. Και όταν δεν εφαρμόζονται στην πράξη, δεν μπορώ να συνεχίσω να παραμένω μέρος αυτού του Κινήματος.

Φεύγω και σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και κυρίως για τις ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργήθηκαν.

Σας εύχομαι ειλικρινά καλή συνέχεια και δύναμη σε όλους σας.

Με εκτίμηση,

Ζήσης Μούκας

Νομικός – Ανώτ. Αξιωματικός ε.α.»