Αποχαιρετιστήρια συνάντηση του πρέσβη του Ισραήλ Νόαμ Κατς με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, είχε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, λίγο πριν από την αναχώρησή του από την Αθήνα.

Ο Ισραηλινός πρέσβης έκανε γνωστή τη συνάντηση με ανάρτησή του στο X, σημειώνοντας ότι ήταν «τιμή και προνόμιο» να συναντηθεί εκ νέου με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τον κ. Κατς, κατά τη συνάντηση ευχαρίστησε τον κ. Τασούλα για τη φιλία και τη θερμότητα που γνώρισε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ, τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προοπτικές συνεργασίας στο μέλλον.

Η συνάντηση είχε αποχαιρετιστήριο χαρακτήρα, καθώς ο Νόαμ Κατς ολοκληρώνει την παρουσία του στην Αθήνα. Η ανάρτησή του έκλεισε με τη φράση «Εις το επανιδείν», σε μια προσωπική αναφορά στη σχέση που ανέπτυξε με την Ελλάδα.