Στην πλατεία Αριστοτέλους έφτασε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για τις γιορτές.

Το εντυπωσιακό έλατο, ύψους 17,5 μέτρων, προέρχεται από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει ο στολισμός του, ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της 2ας Δεκεμβρίου.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα φωταγωγήσει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 19:30, σε μια εορταστική εκδήλωση του δήμου, με πρωταγωνιστές δύο αγαπημένους καλλιτέχνες, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου.