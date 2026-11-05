Aπο τον Κασσελάκη, υποψήφιος με τη ΝΔ

Στα ονόματα υποψηφίων βουλευτών που ανακοινώθηκαν πριν λίγο απο τη Νέα Δημοκρατία, περιλαμβάνεται και αυτό του γιατρού, επειγοντολόγου στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, Απόστολου Ανθόπουλου που θα δώσει με το κυβερνών κόμμα την πολιτική μάχη μέσα απο το ψηφοδέλτιο Β’ Θεσσαλονίκης.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι πως ο κ. Ανθόπουλος είχε ενταχθεί στα τέλη του 2024 στο “Κίνημα Δημοκρατίας” του Στέφανου Κασσελάκη και μάλιστα υπηρέτησε και ως τομεάρχης Υγείας. Αποχώρησε ωστόσο περίπου έναν χρόνο αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025. Εκείνη την περίοδο δε είχε έντονη παρεμβατικότητα για τα θέματα υγείας μέσα απο βίντεο που αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λέγεται δε πως το… χεράκι του στο να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ έβαλε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης..