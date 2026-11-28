Πρώτα ήταν το «girlboss», μετά ήρθε το «girl math» και τώρα εμφανίζεται ένας νέος όρος στα social media, το «girlbaby». Η λέξη χρησιμοποιείται για να περιγράψει γυναίκες που υιοθετούν μια πιο ανέμελη και «ανήμπορη» εικόνα, ως έναν τρόπο να προστατευτούν από τις απαιτήσεις και τις πιέσεις της ενήλικης ζωής.

Τον όρο «girlbaby» χρησιμοποίησε η συγγραφέας Stacey Yu, σε πρόσφατο κείμενό της στο Marie Claire, συνδέοντάς τον με την απόρριψη του άλλοτε δημοφιλούς προτύπου της «girlboss», δηλαδή της φιλόδοξης γυναίκας που θέλει να πετύχει επαγγελματικά και να διεκδικήσει τη θέση της στην κορυφή.

Σύμφωνα με τη Yu, το πρότυπο αυτό έχει πλέον χάσει μέρος της αίγλης του. Παρά τη φιλοδοξία και την προσπάθεια, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην εργασία, οικονομικές δυσκολίες και ανισότητες. Έτσι, για ορισμένες, η επιλογή να εμφανίζονται λιγότερο φιλόδοξες και να αφήνουν άλλους να αναλαμβάνουν τις ευθύνες μπορεί να λειτουργεί ως ένας τρόπος αποφόρτισης.

Η «girlbaby» περιγράφεται ως μια γυναίκα που δεν θέλει να έχει όλες τις απαντήσεις, να είναι πάντα παραγωγική ή να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που συνοδεύουν την ενήλικη ζωή. Η στάση αυτή συνδέεται και με παλαιότερες διαδικτυακές τάσεις, όπως το «I’m just a girl», το «girl math» και το «girl dinner», που συχνά χρησιμοποιούνται χιουμοριστικά για να περιγράψουν συμπεριφορές γύρω από τα χρήματα, το φαγητό ή την καθημερινότητα.

Παρόμοια χαρακτηριστικά εμφανίζονται και στην τάση των «stay-at-home girlfriends», δηλαδή των γυναικών που επιλέγουν να μην εργάζονται και να στηρίζονται οικονομικά στον σύντροφό τους, χωρίς απαραίτητα να ακολουθούν το παραδοσιακό μοντέλο της νοικοκυράς και μητέρας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τάση δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ένα ακόμη viral αστείο. Η Erica Chito-Childs, καθηγήτρια στο Hunter College, επισημαίνει ότι η παρουσίαση των γυναικών (από τις ίδιες) ως «ανήμπορων» μπορεί να γίνει προβληματική, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία αμφισβητούνται δικαιώματα και κατακτήσεις των γυναικών.

Παράλληλα, όμως, θεωρεί ότι πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να υπάρχει και μια πραγματική ανάγκη για «διάλειμμα». Για ορισμένες γυναίκες, το «girlbaby» δεν σημαίνει ότι θεωρούν πως δεν είναι ικανές, αλλά ότι έχουν κουραστεί να προσπαθούν να ανταποκριθούν σε έναν κόσμο όπου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διακρίσεις, χαμηλότερες αμοιβές και διαφορετικά μέτρα αξιολόγησης.

Έτσι, το «girlbaby» μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους είτε ως μια χιουμοριστική διαδικτυακή περσόνα, είτε και ως αντίδραση στην πίεση που συνοδεύει την απαίτηση να είναι μια γυναίκα διαρκώς δυνατή, ανεξάρτητη, επιτυχημένη και παραγωγική.